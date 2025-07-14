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США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

Юрій Берендій
14 липня 2025, 21:19
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США планують реалізувати зброї на $10 мільярдів, частина якої через НАТО надійде Україні, йдеться про системи ППО, боєприпаси та ракети великої дальності.
США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна
США готують пакет зброї на $10 мільярдів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, US Army

Про що йдеться у матеріалі Axios:

  • США планують реалізувати країнам НАТО зброї на суму $10 млрд
  • Україна може отримати зенітні системи, артилерійські боєприпаси та ракети великої дальності

У рамках механізму постачання американської зброї Україні, Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на свої джерела, передає Європейська правда.

У понеділок президент США Дональд Трамп підтвердив укладення домовленості з НАТО щодо продажу озброєння, яке згодом буде направлено в Україну. За його словами, йдеться про постачання "найкращої" американської військової техніки на мільярди доларів.

відео дня

Джерело Axios, обізнане з деталями угоди, уточнило, що перша хвиля продажів передбачає передачу зброї на суму близько 10 мільярдів доларів.

За даними порталу, у поставки увійдуть системи ППО, артилерійські боєприпаси, а також ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибині території Росії.

США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп повідомив про рішення передати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських повітряних атак. Як зазначає Bloomberg, це свідчить про зміну його попереднього курсу, адже раніше він не схвалював нових поставок зброї з моменту початку свого другого терміну.

Завдяки домовленостям між США і НАТО Україна отримає значну кількість систем ППО, ракет і боєприпасів. Генсек Альянсу Марк Рютте підтвердив готовність до масштабної підтримки.

Сам Трамп підкреслив, що передача озброєння відбуватиметься саме через механізми НАТО.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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