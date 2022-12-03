Володимир Путін і Еммануель Макрон / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Французький президент Емманюель Макрон прямо заявив - Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом). Таку заяву політик розповів в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні Французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною − Главред] , ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

У той же час, політик висловив думку, що рішення про переговори між РФ і Україною повинен приймати Київ.

Крім того, Макрон прямо говорив – він обговорював питання гарантій безпеки з президентом США Джо Байденом під час свого недавнього офіційного візиту до Вашингтона. І нібито лідери США і Франції, з одного боку, дійшли згоди про необхідність надання подальшої допомоги з боку Заходу Україні в протистоянні російській агресії. Водночас західні політики, каже Макрон, намагатимуться всіма силами посадити Москву за стіл переговорів з Києвом.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що поки ніяких переговорів Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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