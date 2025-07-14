Надю Дорофєєву поклали в лікарню вдруге за літо - що відбувається зі співачкою

Dorofeeva вийшла на зв'язок із шанувальниками прямісінько з лікарняного ліжка.

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Надя Дорофєєва в лікарні - у Dorofeeva проблеми зі здоров'ям / instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

Надю Дорофєєву госпіталізували

Зірка розповіла про проблеми зі здоров'ям

Вдруге за два місяці українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні. На початку червня зірка з крапельницею в руці повідомила, що "посипалася". Сьогодні Додо опублікувала фото з лікарняної палати.

Вона зізналася, що зараз її організм переживає не найкращі часи - через стрес останніх трьох років здоров'я артистки стрімко погіршується. "Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці 3 роки - я не переживала за все життя. І як результат - сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе - взятися за себе і один за одним знімати проблеми, працювати з собою, контролювати з лікарями всі нюанси", - пише Dorofeeva у своєму Telegram-каналі.

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При цьому співачка зазначила, що розповіла свою ситуацію не для того, щоб викликати жалість до себе. Дорофєєва просто вирішила нагадати підписникам про важливість турботи і своєчасного контролю емоційного та фізичного стану. "Я вчусь ділитися не тільки перемогами і усілякими позитивними штуками... Хай це буде вам нагадуванням про себе. Про контроль свого здоров’я, адже це, виявляється, найголовніше! Про те, що важливо допомагати собі завчасно, але не коли вже пізно. Бережіть себе, хороші", - каже Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва в лікарні - у Dorofeeva проблеми зі здоров'ям / t.me/thisisdorofeeva

Шанувальники підтримали артистку в коментарях: побажали їй якнайшвидшого відновлення і повернення на сцену, а також наголосили на важливості порушення такого питання, як турбота про себе.

Надю Дорофєєву підтримали фанати / t.me/thisisdorofeeva

Надю Дорофєєву підтримали фанати / t.me/thisisdorofeeva

Надю Дорофєєву підтримали фанати / t.me/thisisdorofeeva

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Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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