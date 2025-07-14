Шмигаль може замінити Умєрова: нардеп розкрив деталі великих ротацій у Кабміні

В Кабінеті Міністрів Україні готуються масштабні кадрові зміни.

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Масштабні кадрові перестановки в уряді / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KabminUA, t.me/ministry_of_defense_ua

Що сказав Железняк:

Шмигаль може очолити Міноборони замість Умєрова

Умєров, ймовірно, стане послом України в США

Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах

В уряді України готуються масштабні кадрові зміни. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони замість Рустема Умєрова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, міністр оборони Рустем Умєров залишає посаду. Новим очільником Міноборони може стати Денис Шмигаль.

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Натомість наразі чинний глава Міноборони Рустем Умєров, наімовірніше, стане послом України у США. Крім цього, ймовірно, до Міноборони буде приєднано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також Железняк стверджує, що міністр освіти Оксен Лісовий буде звільнений. Ім’я наступника поки невідоме.

Міністром економіки може стати Олексій Соболєв, який перебував на посаді заступника.

Очікується відставка міністра соцполітики Оксани Жолнович. Серед кандидатів на заміну - перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Без змін очільниками залишаються:

МОЗ – Віктор Ляшко;

Мінфін – Сергій Марченко;

МВС – Ігор Клименко;

Мінветеранів – Юлія Калмикова;

Мінмолодьспорт – Матвій Бідний.

Железняк стверджує, що можливе й звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. У цьому разі його місце може зайняти Світлана Гринчук, нинішня міністр екології.

Кадрові зміни у Кабінеті міністрів - що відомо

Нагадаємо, 8 липня президент України попередив про звільнення посла України в США Оксани Маркарової. Їй запропонували іншу посаду.

Як повідомляв Главред, 14 липня Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів та провести оновлення його роботи. Глава держави зазначив, що розпочинається трансформація системи виконавчої влади.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні очікуються масштабні кадрові зміни.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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