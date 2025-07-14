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Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

Руслана Заклінська
14 липня 2025, 23:00оновлено 14 липня, 23:37
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Президент Зеленський обговорив посилення обороноздатності України з президентом США і генсеком НАТО.
Зеленський провів 'дуже хорошу розмову' з Трампом - про що домовилися лідери
Зеленський провів розмову з Трампом і Рютте / Колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Зеленський провів"дуже хорошу" розмову з президентом США
  • Лідери погодилися активно координувати дії та регулярно підтримувати контакт
  • З генсеком НАТО президент України обговорив поглиблення співпраці між США, Європою та Україною

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова між лідерами країн була "дуже хорошою". Про це повідомив український лідер у Telegram.

"Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - заявив Зеленський.

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За його словами, Трамп поділився інформацією про свою нещодавню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленський наголосив, що це свідчить про міцні і добрі відносини України з країнами Альянсу, які активно працюють над збільшенням оборонних витрат.

Під час розмови лідери країн обговорили необхідні засоби і рішення, які допоможуть забезпечити кращий захист українських громадян від російських атак та зміцнити позиції України на фронті.

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане президенте! Дякую, Америко", - наголосив Зеленський.

Розмова Зеленського з Рютте

Також президент України провів переговори із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Теж дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", - зазначив лідер України.

Зеленський підкреслив, що високо цінує готовність союзників надати Україні додаткові системи ППО "Patriot". За його словами, над цим уже активно працюють США, Німеччина та Норвегія. Крім того, очікується постачання іншої зброї, яка допоможе захистити життя українців і відбити російські атаки.

"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!" - підсумував президент розмову з генсеком НАТО.

Зеленський провів 'дуже хорошу розмову' з Трампом - про що домовилися лідери
ППО "Patriot" / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Якщо цього не станеться, США запровадять 100% мита на весь російський експорт (вторинні тарифи).

Також оголошено про постачання 17 систем Patriot Україні - частина прибуде вже за кілька днів. США надають зброю, але фінансують її країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім цього, Рютте підтвердив, що Україна отримає масштабну допомогу в ППО, ракетах і боєприпасах завдяки угоді між США та НАТО. За його словами, розширення оборонного виробництва НАТО дозволить сформувати великі пакети допомоги Україні, не послаблюючи оборону країн Альянсу.

США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у межах механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

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Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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