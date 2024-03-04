Франція звернулася до НАТО про відправку військ в Україну ще до заяви Макрона - ЗМІ

Американський дипломат назвав єдину причину, яка спонукала Макрона зробити таку пропозицію.

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Макрон не виключив відправлення військ НАТО в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

Французький Генштаб звернувся до своїх колег по НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона, яка викликала скандал, пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у своїй колонці для Politico.

Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, містила укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги ву розмінуванні.

Даалдер упевнений, що лист не міг бути надісланий без згоди Макрона. За словами джерел експосла США в НАТО, саму пропозицію більшістю було прийнято категорично, але французький президент до цього не дослухався і пізніше зробив публічну заяву.

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Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, Даалдер називає зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини. Та й сам французький лідер намагався всіляко "вкусити" Шольца через його острах відправляти Україні Taurus.

Даалдер упевнений, що чим далі від України перспектива відновлення допомоги США, тим реальнішим стає запропонований навмання варіант щодо відправки військ НАТО. Американський дипломат тому й закликав лідерів Заходу відійти від "риторичних фігур" і взятися за вирішення конкретних завдань.

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він повинен бути в середині березня... Якщо будь-які ініціативи в світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", - пояснив позицію Києва український гарант.

FT, оцінюючи заяву Макрона, написала, що сама ідея розміщення військ НАТО в Україні "вже не табу". Ба більше, неофіційно деякі фахівці Альянсу вже присутні в Україні.

Слова Макрона викликали чималу реакцію і всередині самого НАТО. Зокрема, Німеччина й Польща щодо цього висловилися категорично, а ось Канада розглядає відправку окремих фахівців для навчання українських солдатів.

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