Гордість і визнання: Джамала візьме участь у Grammy Awards

Jamala отримала почесну роль у найпрестижнішій музичній премії світу.

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Jamala Grammy Awards - Джамала похвалилася новим досягненням / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

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Що Джамала робитиме на Grammy Awards

Чому її участь така важлива для української музики

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 і Народна артистка України Джамала отримала унікальну можливість представити нашу музику і культуру на міжнародній арені, а також вплинути на розвиток музичної індустрії у світі. Про це зірка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Джамала стала членом Академії звукозапису США, яка щороку визначає найкращих музикантів у 108 категоріях і 30 музичних жанрах для престижної музичної премії Греммі. Цього року на вибір зможе вплинути артист з України.

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"Я - Греммі-академік. Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards. Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо — це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало. Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", - пише Джамала.

З важливим етапом у її кар'єрі артистку вітають у коментарях шанувальники. До них також приєдналися колеги: Melovin, Onuka, alyona alyona, MamaRika, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва та ін.

Jamala Grammy Awards - Джамала похвалилася новим досягненням / instagram.com/jamalajaaaaa

Jamala Grammy Awards - Джамала похвалилася новим досягненням / instagram.com/jamalajaaaa

Jamala Grammy Awards - Джамала похвалилася новим досягненням / instagram.com/jamalajaaaa

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Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

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