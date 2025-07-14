Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Пояснював історію РФ з 1250 року": Рютте висміяв Путіна за "історика" на переговорах

Руслана Заклінська
14 липня 2025, 21:47
254
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що замість професійних дипломатів Кремль відправив до Туреччини "якогось історика".
'Пояснював історію РФ з 1250 року': Рютте висміяв Путіна за 'історика' на переговорах
Генсек НАТО присоромив Кремль за "історика" Мединського на переговорах / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/vr_medinskiy

Ключові тези Рютте:

  • Київ відправив серйозну делегацію на переговори до Стамбула
  • Натомість Кремль відправив "історика"
  • Мединський замість переговорів почав переповідати історію Росії з 1250 року

Західні партнери наполягали, щоб Україна відправила на переговори до Стамбула серйозну делегацію. Замість переговірника Кремль відправив "якогось історика". Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Рютте зазначив, що тоді західні партнери наполягали на тому, щоб Україна направила до Стамбула серйозну і підготовлену делегацію. Київ виконав цю вимогу. Проте Росія, за словами генсека НАТО, повелася абсолютно зневажливо.

відео дня

"Я пам'ятаю, як ви разом із Марко Рубіо та Стівом Уіткоффом змогли запустити ці переговори у Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у Туреччині у справах НАТО у травні, і ми справді чинили тиск на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула. І вони це зробили. Але потім росіяни прийшли з якимсь істориком, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", - обурився Рютте.

Йдеться про Володимира Мединського - колишнього міністра культури РФ і радника президента Путіна, який очолював російську делегацію.

Замість предметної розмови про припинення вогню чи досягнення миру, Мединський, за словами Рютте, почав переповідати історію Росії. На думку генсека НАТО, така поведінка свідчить про те, що Путін від самого початку не мав реального наміру шукати компромісу чи мирного рішення.

"Путін не надіслав серйозних людей на переговори", - наголосив Рютте.

Мирні переговори та зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, формат переговорів між Україною та Росією фактично вичерпав себе. За словами Кислиці, на зустрічах у Стамбулі не було справжнього діалогу - російська сторона озвучувала лише ультимативні вимоги, не маючи мандата на обговорення українських пропозицій.

Раніше Кремль заявляв про можливість зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, але лише за умови "попередньої тривалої підготовки". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Москва прагне "вийти на третій раунд переговорів" з Україною, але Київ має "усвідомити нову реальність".

Також Пєсков стверджує, що Росія нібито не хоче затягувати мирні переговори, але водночас прагне досягти власних цілей у цій війні.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Мединський Марк Рютте мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

23:06Війна
Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

23:00Політика
США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

21:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

До чотирьох знаків зодіаку гроші "поллються" рікою: хто вони

До чотирьох знаків зодіаку гроші "поллються" рікою: хто вони

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Останні новини

23:11

Наді Дорофєєвій у лікарні повідомили серйозні новини: "У непрості моменти життя"

23:07

Як тлумачити удар птаха по вікну: що насправді означає ця прикмета

23:06

Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

23:00

Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

22:49

"Cвіт знає, куди бити": Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - МіловКремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов
22:07

Чи матиме Україна стабільні поставки зброї від США: несподівані деталі від нардепа

22:02

"Вночі приходив, попросив це зробити": Олена Мозгова розповіла про волю батька

21:47

"Пояснював історію РФ з 1250 року": Рютте висміяв Путіна за "історика" на переговорах

21:41

Знаки всюди: прикмети на удачу та везіння

Реклама
21:19

США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

21:10

Зеленський обрав нового міністра оборони України: хто замінить Умєрова

21:08

Гордість і визнання: Джамала візьме участь у Grammy Awards

21:06

"Так ми пішли за ним": як Ліна Костенко зустрілася з диктатором Путіним

20:55

Не тільки Patriot: Рютте розкрив, яку зброю може отримати Київ першою хвилею

20:25

Комарі зникнуть назавжди: один натуральний засіб легко позбавить від комахВідео

20:07

HBO почала зйомки серіалу про Гаррі Поттера: у Мережі з'явився перший кадр

19:54

Що змушує кротів тікати назавжди: простий перевірений метод від садівника

19:31

Спецпосланець Трампа зустрівся з Умєровим, Будановим і Сирським: про що говорили

19:10

Велика заява Трампа по РФ: чому президент США змінив риторикуПогляд

19:05

Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна: кількість радує

Реклама
19:03

Трамп різко змінив позицію щодо Росії та поставив ультиматум: чого чекати українцям

18:59

Ідеальний час для рекордного врожаю: коли можна пересаджувати полуницю вліткуВідео

18:56

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко

18:53

Ворог цинічно вдарив по Харківщині: кількість постраждалих зростає

18:43

Складний період для Путіна: полковник ЗСУ попередив про проблеми РФ на фронтіВідео

18:31

Смак літа в банці: перевірений рецепт кабачків з печерицями та соусом сацебеліВідео

18:12

Де єнот: тільки геній впорається із загадкою за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: коли оголосять склад Кабміну

18:04

Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

17:43

Як не угробити авто: для чого в машині антифриз і коли його потрібно терміново мінятиВідео

17:30

Ціни в Україні злетіли втричі: Держстат назвав "рекордсменів" з подорожчання

17:28

В Україні рекордно подорожчали сигарети: що буде з цінами надалі

17:20

Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

16:55

Україна може отримати крилаті ракети JASSM для F-16: ЗМІ розкрили подробиці

16:54

Потрусило: в одній з областей України зафіксували несподіваний землетрус

16:30

Курс долара і євро рвонув вгору: скільки коштуватиме валюта вже 15 липня

16:24

Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко

16:22

Оренда квартир в Україні подорожчала: де найдорожче і найдешевше знімати однушку

16:12

Шмигаль може замінити Умєрова: нардеп розкрив деталі великих ротацій у Кабміні

16:04

Навіть сліду не залишиться: як знищити усі бур’яни лише за допомогою одного засобу

Реклама
15:40

Надю Дорофєєву поклали в лікарню вдруге за літо - що відбувається зі співачкою

15:35

Як хитрі німці готують яйця: один спосіб вразить дивовижним результатомВідео

15:34

Чим швидко відмити золоті прикраси: простий, але дуже ефективний спосібВідео

15:29

Доля змінює маршрут: які ТОП-4 знаки відкриють нову сторінку життя вже влітку

15:22

Виклик для ППО: РФ може отримати від КНДР нові ракети

15:17

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижакВідео

15:11

Трамп опинився там, де був Байден у питанні зброї для України: у NYT назвали причину

15:09

Ліквідація фсбшних кілерів - це сигнал, що СБУ діє за принципами Мосаду, - експерт

15:00

В Україні буде новий прем'єр-міністр - кому Зеленський запропонував посаду

14:53

Зеленський провів переговори з Келлогом у Києві - про що домовились

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти