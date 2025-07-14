'Пояснював історію РФ з 1250 року': Рютте висміяв Путіна за 'історика' на переговорах

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що замість професійних дипломатів Кремль відправив до Туреччини "якогось історика".

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Генсек НАТО присоромив Кремль за "історика" Мединського на переговорах / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/vr_medinskiy

Ключові тези Рютте:

Київ відправив серйозну делегацію на переговори до Стамбула

Натомість Кремль відправив "історика"

Мединський замість переговорів почав переповідати історію Росії з 1250 року

Західні партнери наполягали, щоб Україна відправила на переговори до Стамбула серйозну делегацію. Замість переговірника Кремль відправив "якогось історика". Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Рютте зазначив, що тоді західні партнери наполягали на тому, щоб Україна направила до Стамбула серйозну і підготовлену делегацію. Київ виконав цю вимогу. Проте Росія, за словами генсека НАТО, повелася абсолютно зневажливо.

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"Я пам'ятаю, як ви разом із Марко Рубіо та Стівом Уіткоффом змогли запустити ці переговори у Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у Туреччині у справах НАТО у травні, і ми справді чинили тиск на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула. І вони це зробили. Але потім росіяни прийшли з якимсь істориком, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", - обурився Рютте.

Йдеться про Володимира Мединського - колишнього міністра культури РФ і радника президента Путіна, який очолював російську делегацію.

Замість предметної розмови про припинення вогню чи досягнення миру, Мединський, за словами Рютте, почав переповідати історію Росії. На думку генсека НАТО, така поведінка свідчить про те, що Путін від самого початку не мав реального наміру шукати компромісу чи мирного рішення.

"Путін не надіслав серйозних людей на переговори", - наголосив Рютте.

Мирні переговори та зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, формат переговорів між Україною та Росією фактично вичерпав себе. За словами Кислиці, на зустрічах у Стамбулі не було справжнього діалогу - російська сторона озвучувала лише ультимативні вимоги, не маючи мандата на обговорення українських пропозицій.

Раніше Кремль заявляв про можливість зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, але лише за умови "попередньої тривалої підготовки". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Москва прагне "вийти на третій раунд переговорів" з Україною, але Київ має "усвідомити нову реальність".

Також Пєсков стверджує, що Росія нібито не хоче затягувати мирні переговори, але водночас прагне досягти власних цілей у цій війні.

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Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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