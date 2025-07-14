Зеленський обрав нового міністра оборони України: хто замінить Умєрова

Президент очікує підтримки нової конфігурації уряду з боку парламенту.

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Зеленський анонсував суттєві зміни в уряді України / Колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/yulia.svyrydenko, t.me/Denys_Smyhal

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Президент запропонував Юлії Свириденко очолити Кабмін

Денис Шмигаль - кандидат на посаду міністра оборони

Зеленський очікує підтримки парламентом нової конфігурації уряду

Перша віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко може очолити Кабінет Міністрів України. Водночас досвід прем'єра Дениса Шмигаля стане в нагоді на посаді міністра оборони України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що сьогодні мав розмову з Юлією Свириденко, якій запропонував очолити уряд країни та суттєво оновити його роботу. Зеленський наголосив, що Юлія має великий досвід у підтримці українського виробництва та підприємництва, здобутий на посаді першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки, що робить її ідеальним кандидатом для цієї ролі.

відео дня

Також президент зазначив, що прем'єр Денис Шмигаль буде корисним на посаді міністра оборони України.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України", - заявив Зеленський.

За його словами, уряд має якнайшвидше провести аудит усіх домовленостей з міжнародними партнерами, аби визначити, що працює ефективно, а що потребує перегляду або активізації.

Кадрові зміни в уряді - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів України та оновити роботу уряду. Глава держави підкреслив, що в Україні розпочинається трансформація системи виконавчої влади.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні очікуються масштабні кадрові зміни.

Крім цього, нардеп Железняк прогнозував, що Рустем Умєров, ймовірно, стане послом у США. Також можливе об'єднання Міноборони з Мінстратпромом. Очікується звільнення міністра освіти Оксена Лісового, міністра соцполітики Оксани Жолнович і, можливо, міністра енергетики Германа Галущенка.

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Про персоне: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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