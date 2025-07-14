В Україні рекордно подорожчали сигарети: що буде з цінами надалі

Деякі види сигарет подорожчали одразу на 31,3%.

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Як змінились ціни на сигарети / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

За рік сигарети подорожчали на 30 гривень

Це сталось через підвищення акцизного податку

Ціни на алкогольні напої також підвищились

Ціни на тютюнові вироби в Україні за рік зросли в середньому на понад 30 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними, станом на червень 2025 року пачка сигарет подорожчала за рік:

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сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 33,1% до 106,4 гривень за пачку;

сигарети медімум-класу подорожчали на 31,3% до 116,5 гривень за пачку;

сигарети преміум-класу подорожчали на 27,5% до 135,2 гривень за пачку.

Зазначається, що основною причиною цього стрибка стало підвищення акцизного податку, закладене в оновленому законодавстві. Але надалі тютюнові вироби дорожчатимуть повільніше.

Варто додати, що у Держстаті також розповіли, як змінились ціни на алкоголь:

ціни на горілку зросли на 3,6% до 119,6 гривень за пляшку 0,5 літра;

вина столові українських марок подорожчали на 8,0% до 120,1 гривень за пляшку 0,7 літра;

пиво подорожчало на 12,5% до 36,0 гривень за пляшку 0,5 літра.

Чому ростуть ціни на тютюнові вироби / Інфографіка: Главред

Ціни на сигарети - що відомо

Як повідомляв Главред, європейська комісія розглядає можливість значного підвищення податків на сигарети і тютюн. Зокрема, підвищення може скласти 139% та 258% відповідно.

Варто додати, що у грудні 2024 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Також повідомлялось, що мінімальна вартість за пачку сигарет у 2026 році буде встановлено на рівні 142,1 гривні.

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