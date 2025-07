Трамп опинився там, де був Байден у питанні зброї для України: у NYT назвали причину

Основні тези з матеріалу NYP:

Рішення президента США Дональда Трампа про надання Україні зброї є серйозним зрушенням у його політиці, адже раніше він заявляв, що буде надавати українцям лише оборонне озброєння, щоб не загострювати конфлікт.

Після цього рішення Трамп опинився там, де раніше був його попередник Джо Байден, але попри це в цьому питанні між ними все-таки є суттєва відмінність, пише видання The New York Times.

У виданні зазначають, що Трамп до цього моменту рухався замкненим колом. Журналісти припускають, що якщо останні кілька місяців є певним показником, то все-таки є підстави сумніватися, що американський президент наполягатиме на своєму.

"Перша спроба може відбутися в понеділок і вівторок, коли Трамп зустрінеться в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і, як очікується, офіційно оголосить про нові плани щодо постачання американської зброї до Києва через європейських союзників", – йдеться у матеріалі.

Журналісти припускають, що реакція Трампа і його рішення про зброю для України були викликані тим, що у нього спалахнув гнів через неможливість швидко завершити війну.

"Ця зміна може свідчити про те, що Трамп визнав, що одні лише переговори не стримають Путіна, і що відчутна військова підтримка тепер є необхідною", – підсумовується у матеріалі.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги – стало відомо, що у нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

Також повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні – Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

Нагадаємо, Трамп оголосив про постачання Patriot Україні. Президент США не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.