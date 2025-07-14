Виклик для ППО: РФ може отримати від КНДР нові ракети

За даними офіцера, ракети КНДР стали більш точними.

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РФ може отримати партію балістичних ракет від КНДР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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РФ допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети

Москва може отримати від Північної Кореї 200 таких ракет

Модернізовані ракети - виклик навіть для системи Patriot

Країна-агресорка Росія допомагає Північній Кореї модернізовувати балістичні ракети KN-23, якими Москва завдає ударів по Україні. Про це пише The Times із посиланням на високопоставленого офіцера Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, під час першого запуску по Україні північнокорейські ракети промахнулися повз ціль на кілька миль. Однак тепер ракети стали більш точними - відхилення становить сотні метрів.

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"Вони ще не Іскандери, але вже близькі до них", — повідомив офіцер.

Тим часом експерт із ракет Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак зазначив, що модернізовані ракети КНДР тепер є викликом для системи ППО Patriot.

Водночас він додав, що Росія розраховує отримати 150−200 таких ракет впродовж поточного року.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як писав Главред з посиланням на розвідку, Північна Корея продовжує постачати РФ артилерійські снаряди для того, аби підтримувати її війну проти України. Загальна кількість такої допомоги перевищує 12 мільйонів 152-міліметрових снарядів.

Нагадаємо, Північна Корея планує значно збільшити свою військову присутність на боці Росії у війні проти України, надіславши ще від 25 до 30 тисяч солдатів.

Крім того, під час зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Пхеньян підтримає все, що Москва робитиме у війні проти України.

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Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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