Прибуток від заморожених активів РФ для України: Байден і Макрон ухвалили рішення

Рішення ухвалено згідно з міжнародним правом і відповідними правовими системами.

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Джо Байден і Еммануель Макрон домовилися про використання заморожених активів РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/WhiteHouse, Telegram

Франція і США підтверджують свою постійну підтримку захисту Україною її суверенітету і територіальної цілісності, зокрема шляхом подальшого надання Україні політичної допомоги, допомоги у сфері безпеки, гуманітарної та економічної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому за підсумками переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з президентом США Джо Байденом під час заходів, присвячених 80-річчю висадки в Нормандії.

"Сполучені Штати і Франція підтверджують свою підтримку всеосяжного, справедливого і міцного миру, що поважає міжнародне право, і будуть продовжувати працювати з партнерами і союзниками для координації зусиль з надання допомоги, щоб дозволити Україні повністю реалізувати своє право на самооборону", - йдеться в повідомленні. відео дня

Передача Україні прибутків від заморожених активів РФ

Водночас Макрон і Байден домовилися підтримувати зусилля всередині Європейського Союзу та "Великої сімки" щодо залучення прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом, відповідними правовими системами та процесами ухвалення рішень, додали в Білому домі.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Допомога Україні від Заходу - передача російських активів

Раніше повідомлялося про те, що ЄС схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів РФ. Цього року Україна може отримати до 3 мільярдів євро. 90% коштів підуть на військову підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Німеччина різко змінила позицію щодо російських активів. Уряд Німеччини знайшов рішення, як допомогти Україні з російськими активами, дотримуючись принципу суверенної недоторканності держав.

Як повідомлялося раніше, у ПАРЄ ухвалили рішення щодо заморожених активів РФ. 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

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