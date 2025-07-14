Наді Дорофєєвій у лікарні повідомили серйозні новини: "У непрості моменти життя"

Dorofeeva після госпіталізації вийшла на зв'язок із шанувальниками.

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Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофєєва стала членом Академії звукозапису США / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Сьогодні Надя Дорофєєва потрапила до лікарні

Пізніше співачка дізналася, що стала колегою Джамали по участі в Grammy Awards-2025

Сьогоднішній день для української співачки Наді Дорофєєвої почався з госпіталізації - у соціальних мережах вона поскаржилася на погіршення здоров'я. Однак кінець дня приніс артистці приємний сюрприз.

У своєму блозі в Instagram Dorofeeva повідомила, що отримала запрошення від Академії звукозапису США стати їхньою членкинею, та взяти участь у визначенні переможців музичної премії Греммі у 2025 році.

відео дня

"Це не стільки про досягнення. Скільки про надзвичайну можливість бути частиною світової музичної спільноти. Адже я матиму право голосувати, підтримувати артистів з усього світу і, найцінніше для мене, — представляти українську музику та привертати ще більшу увагу до нашої культури. І що особливо надихаюче — я зможу брати участь у нових виняткових проєктах Академії, де створюється музичне майбутнє", - пише Надя Дорофєєва.

У коментарях артистку вітають з отриманням такої виняткової можливості друзі, колеги та шанувальники.

Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофєєва стала членом Академії звукозапису США / instagram.com/nadyadorofeeva

Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофєєва стала членом Академії звукозапису США / instagram.com/nadyadorofeeva

До слова, аналогічну позицію члена Академії звукозапису США сьогодні також отримала українська співачка кримськотатарського походження Джамала. Її успіхи Dorofeeva також відзначила у своєму блозі.

Надя Дорофєєва та Джамала стали колегами по Grammy Awards / instagram.com/nadyadorofeeva

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Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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