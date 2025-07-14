Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

Альона Вороніна
14 липня 2025, 12:46
690
Кремлю вже зовсім скоро доведеться шукати спосіб, як утримати Росію "на плаву".
РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів
РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року, каже економіст/ коллаж: Главред

Основні тези Мілова:

  • До 1 січня 2026 року РФ підійде до ситуації, коли фінансові резерви будуть вичерпані
  • Росії доведеться шукати способи, як вийти з цієї ситуації

У країні-агресорці Росії уже до 1 січня 2026 року може скластися ситуація, коли фінансові резерви будуть вичерпані. І тоді РФ доведеться шукати способи, як вийти з цієї ситуації.

"Момент істини" настане в період обговорення бюджету на наступний рік – із серпня по жовтень. Уже зараз російська владна верхівка опинилася у ситуації, коли вже немає можливості спокійно ухвалити новий дефіцитний бюджет, адже незрозуміло, чим його закривати. Про це розповів російський економіст Володимир Мілов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Він зазначив, що у Фонді національного добробуту ще залишилися якісь невеликі гроші, але їх, очевидно, до кінця року витратять на закриття бюджетного дефіциту. І цього ще й не вистачить.

"Так, у них є так звана неліквідна частина Фонду національного добробуту – вона вже становить близько 70%. Але це гроші, вкладені в неліквідні активи: акції, облігації російських держкомпаній. Ви не можете просто взяти і продати їх, швидко отримати живі гроші. Тобто, умовно кажучи, забудьте – вважайте, що нічого цього немає", – сказав він.

Таким чином, до 1 січня вони, по суті, підійдуть до ситуації, коли фінансові резерви будуть вичерпані, зазначив Мілов.

"І ось мені дійсно цікаво – я не знаю, що саме вони будуть робити. Моє припущення, про яке ми з вами вже говорили, – це перехід до відкритого емісійного фінансування. Тобто вони оголосять нереалістичний план із держзапозичень, і фактично Центральний банк буде давати гроші банкам, щоб ті кредитували уряд. Це і є емісія через одного посередника", – припускає російський економіст.

На думку експерта, це найімовірніший сценарій, і в короткостроковій перспективі – найдешевший для Росії.

Також він зазначив, що теоретично вони могли б ще підвищити податки, але, як уже видно, це погано позначається на економіці. Сильне підвищення податків, яке вже заплановано з 1 січня цього року, вже чинить негативний вплив на інвестиції та економічне зростання. А ще одне підвищення матиме для них дуже важкі наслідки, сказав Мілов.

"Багато експертів завжди говорили: "Ну, вони зможуть позичати гроші". Але як саме позичати? Вони не мають доступу до запозичень на міжнародних ринках. Навіть Китай не дає їм грошей у борг – і, найімовірніше, не буде. У такій ситуації санкцій і міжнародної ізоляції вони можуть позичати тільки на внутрішньому ринку. Але через високу інфляцію ставки там настільки високі, що їм доводиться платити стільки за обслуговування цього боргу, і такі запозичення втрачають сенс", – зазначив російський економіст.

Він наголосив, що згідно з даними за перші п'ять місяців цього року, Мінфін Росії фактично вийшов у нуль. За словами експерта, у РФ залучили кілька трильйонів рублів через розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ), але приблизно стільки ж заплатили у вигляді процентних виплат.

"Іншими словами, чисте (нетто) залучення капіталу – нульове. Тому що за таких високих ставок більша частина грошей іде на обслуговування боргу. Це, до речі кажучи, дуже важливий момент: через інфляцію і високі відсоткові ставки зростання витрат на обслуговування держборгу та виплату відсотків, наприклад, за пільговою іпотекою або субсидованими кредитами підприємств, є однією з причин (крім військових витрат) зростання дефіциту бюджету. Тому що інфляція сильно тягне за собою якраз бюджетні виплати відсотків", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Економіка Росії – останні новини

Раніше опозиційний економіст Сергій Алексашенко в інтерв'ю Главреду зазначав, що Путін може фінансувати війну ще багато років завдяки хитрому плану. Ексзаступник міністра фінансів РФ описав план Кремля, завдяки якому Росія зможе фінансувати війну ще не один рік.

Також раніше повідомлялося, що у РФ обмаль часу – економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати. Росія не дарма атакує Україну по максимуму, адже Кремль накриває страх, розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війну. Ліпсіц прогнозує, що РФ перетвориться на мілітаризовану і відсталу державу, подібну до Північної Кореї.

Також повідомлялося, що Кремль може заморозити вклади росіян – економіст повідомив про критичну ситуацію. Якщо криза в економіці продовжиться, РФ доведеться йти на крайні міри.

Читайте також:

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії економіка економіка Росії Володимир Мілов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення

50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення

13:44Україна
РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

12:46Світ
Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

12:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian

Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс

Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс

Останні новини

14:29

Штрафи за чеки: українців чекають серйозні зміни вже з 1 серпня

14:29

Залишаються цілими та ароматними: бомбезний рецепт вишень у власному соку на зиму

14:14

Чому Чорне море називають "чорним": про справжнє значення знають лише одиниціВідео

13:45

Різниця колосальна: українець порівняв ціни на продукти в Україні та АвстраліїВідео

13:44

50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - МіловКремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов
13:24

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини на сцені: треба знайти відповідь за 45 секунд

13:13

Чому 15 липня не можна переїдати і пити алкоголь: яке церковне свято

13:08

Брітні Спірс удочерила дівчинку: зізнання 43-річної співачки

12:58

У Німеччині змінять правила виплат соцдопомоги: що чекає на українців

Реклама
12:47

800 тис. гривень від держави: люди з інвалідністю отримають грошову допомогу

12:46

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповівВідео

12:42

Хрумтять, як свіжі: незвичайний і простий рецепт пікантних огірків на зимуВідео

12:13

2 тис грн в гаманець: деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати

12:07

Даша Квіткова возз'єдналася з колишнім чоловіком - що сталося

12:06

Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

12:02

Користуються одиниці: жінка розповіла про секретну кнопку пральної машини

12:00

Дощі заливатимуть кілька областей: стала відома дата сильних опадів

12:00

Польща більше не союзник? Що стоїть за претензіями Дуди до УкраїниПогляд

11:50

Українців можуть почати штрафувати у певну годину: яка причина

11:18

Віталіна Ющенко вперше висловилася про колишню невістку-зрадницю - деталі

Реклама
11:05

Встигнути до осені: ТОП-8 овочів, які не пізно сіяти в середині літа

11:04

Ні в якому разі не викидати: священник сказав, що робити зі старим хрестом з могилиВідео

10:59

Вартість базових продуктів вражає: ціни відчутно змінились за лічені дні

10:42

Чи використає Трамп санкційний кийок проти РФ: прогноз Золотарьова

10:37

Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський подав важливий документ

10:26

Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які зароблять найбільше у 2025 році

10:22

Китайський гороскоп на завтра 15 липня: Щурам - суперечки, Бикам - сімейні проблеми

10:03

Трамп прозрів щодо Путіна: адмірал ВМС пояснив, як діятимуть США

09:52

"Скільки разів я падала": зрадниця Лорак розкрила правду про шлюб з іспанцем

09:48

Сребрениця як пролог до Бучі: урок, який Європа не засвоїлаПогляд

09:45

Білоруси неочікувано відкрили вогонь по російському дрону: куди летів БпЛА

09:24

Спецпосланець Трампа прибув в Україну: з ким зустрінеться і про що говоритимутьВідео

09:11

"Багато пар розходяться": Вадим Яценко заговорив про розлучення

09:11

Гороскоп на завтра 15 липня: Терезам - радість, Скорпіонам - непорозуміння

09:08

Путін погрожує великим наступом впродовж 60 днів: у Зеленського відреагували

08:52

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 липня (оновлюється)

08:37

Росія ховає авіацію після операції "Павутина": що відомо

08:21

У Німеччині поставили крапку в темі постачання Україні ракет Taurus

07:39

"Трамп злий на Путіна": США можуть передати Україні наступальну зброю - Axios

Реклама
06:44

"Путін усіх бомбить, мені це не подобається": Трамп оголосив про постачання Patriot УкраїніВідео

06:18

Буданов без самоцензуриПогляд

05:59

Україну атакував 7-бальний шторм: як довго "труситиме" магнітна буря

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти цифри 993

05:04

Всі потаємні сторони розкриті: названо негативні риси кожного знаку зодіакуВідео

04:30

Красива, але дуже небезпечна: рибалка в Україні спіймав рідкісний "трофей"

03:25

До чотирьох знаків зодіаку гроші "поллються" рікою: хто вони

03:02

Чому Україна не завдає ударів по Москві - названо три найслабших місця РосіїВідео

01:44

Загострення на фронті: у Генштабі розповіли про нові деталі

01:30

Страшний кінець: судмедексперт повідомив деталі смерті зірки серіалу "Усі жінки - відьми"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти