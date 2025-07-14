РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

Кремлю вже зовсім скоро доведеться шукати спосіб, як утримати Росію "на плаву".

https://glavred.net/world/rf-postignet-novaya-beda-do-1-yanvarya-2026-go-s-chem-stolknutsya-okkupanty-ekspert-rasskazal-10681166.html Посилання скопійоване

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року, каже економіст/ коллаж: Главред

Основні тези Мілова:

До 1 січня 2026 року РФ підійде до ситуації, коли фінансові резерви будуть вичерпані

Росії доведеться шукати способи, як вийти з цієї ситуації

У країні-агресорці Росії уже до 1 січня 2026 року може скластися ситуація, коли фінансові резерви будуть вичерпані. І тоді РФ доведеться шукати способи, як вийти з цієї ситуації.

"Момент істини" настане в період обговорення бюджету на наступний рік – із серпня по жовтень. Уже зараз російська владна верхівка опинилася у ситуації, коли вже немає можливості спокійно ухвалити новий дефіцитний бюджет, адже незрозуміло, чим його закривати. Про це розповів російський економіст Володимир Мілов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Він зазначив, що у Фонді національного добробуту ще залишилися якісь невеликі гроші, але їх, очевидно, до кінця року витратять на закриття бюджетного дефіциту. І цього ще й не вистачить.

"Так, у них є так звана неліквідна частина Фонду національного добробуту – вона вже становить близько 70%. Але це гроші, вкладені в неліквідні активи: акції, облігації російських держкомпаній. Ви не можете просто взяти і продати їх, швидко отримати живі гроші. Тобто, умовно кажучи, забудьте – вважайте, що нічого цього немає", – сказав він.

Таким чином, до 1 січня вони, по суті, підійдуть до ситуації, коли фінансові резерви будуть вичерпані, зазначив Мілов.

"І ось мені дійсно цікаво – я не знаю, що саме вони будуть робити. Моє припущення, про яке ми з вами вже говорили, – це перехід до відкритого емісійного фінансування. Тобто вони оголосять нереалістичний план із держзапозичень, і фактично Центральний банк буде давати гроші банкам, щоб ті кредитували уряд. Це і є емісія через одного посередника", – припускає російський економіст.

На думку експерта, це найімовірніший сценарій, і в короткостроковій перспективі – найдешевший для Росії.

Також він зазначив, що теоретично вони могли б ще підвищити податки, але, як уже видно, це погано позначається на економіці. Сильне підвищення податків, яке вже заплановано з 1 січня цього року, вже чинить негативний вплив на інвестиції та економічне зростання. А ще одне підвищення матиме для них дуже важкі наслідки, сказав Мілов.

"Багато експертів завжди говорили: "Ну, вони зможуть позичати гроші". Але як саме позичати? Вони не мають доступу до запозичень на міжнародних ринках. Навіть Китай не дає їм грошей у борг – і, найімовірніше, не буде. У такій ситуації санкцій і міжнародної ізоляції вони можуть позичати тільки на внутрішньому ринку. Але через високу інфляцію ставки там настільки високі, що їм доводиться платити стільки за обслуговування цього боргу, і такі запозичення втрачають сенс", – зазначив російський економіст.

Він наголосив, що згідно з даними за перші п'ять місяців цього року, Мінфін Росії фактично вийшов у нуль. За словами експерта, у РФ залучили кілька трильйонів рублів через розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ), але приблизно стільки ж заплатили у вигляді процентних виплат.

"Іншими словами, чисте (нетто) залучення капіталу – нульове. Тому що за таких високих ставок більша частина грошей іде на обслуговування боргу. Це, до речі кажучи, дуже важливий момент: через інфляцію і високі відсоткові ставки зростання витрат на обслуговування держборгу та виплату відсотків, наприклад, за пільговою іпотекою або субсидованими кредитами підприємств, є однією з причин (крім військових витрат) зростання дефіциту бюджету. Тому що інфляція сильно тягне за собою якраз бюджетні виплати відсотків", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Економіка Росії – останні новини

Раніше опозиційний економіст Сергій Алексашенко в інтерв'ю Главреду зазначав, що Путін може фінансувати війну ще багато років завдяки хитрому плану. Ексзаступник міністра фінансів РФ описав план Кремля, завдяки якому Росія зможе фінансувати війну ще не один рік.

Також раніше повідомлялося, що у РФ обмаль часу – економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати. Росія не дарма атакує Україну по максимуму, адже Кремль накриває страх, розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війну. Ліпсіц прогнозує, що РФ перетвориться на мілітаризовану і відсталу державу, подібну до Північної Кореї.

Також повідомлялося, що Кремль може заморозити вклади росіян – економіст повідомив про критичну ситуацію. Якщо криза в економіці продовжиться, РФ доведеться йти на крайні міри.

Читайте також:

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики. З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред