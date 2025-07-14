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"Cвіт знає, куди бити": Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом

Руслана Заклінська
14 липня 2025, 22:49оновлено 14 липня, 23:23
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Зеленський і Келлог обговорили поставки зброї, санкції проти РФ та мирні ініціативи.
'Cвіт знає, куди бити': Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом
Зеленський зустрівся з Келлогом / Колаж: Главред, фото: ОПУ, x.com/generalkellogg

Коротко:

  • Кіт Келлог зустрівся Володимиром Зеленським
  • Обговорили угоду Трампа з НАТО, яка прискорить постачання американської зброї
  • Київ веде переговори щодо масштабних оборонних угод зі США

У понеділок, 14 липня, спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили угоду з НАТО, яка пришвидшить постачання Києву зброї американського виробництва. Про це повідомив Кіт Келлог у соцмережі X та український лідер у відеозверненні.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговорюємо історичну угоду Дональда Трампа з НАТО, яка пришвидшить постачання найкращої зброї американського виробництва до України. Вона повністю фінансується союзниками, пришвидшує доставку, підтримує оборону України, зміцнює єдність НАТО та підкреслює його відданість миру через силу", - написав спецпосланець Трампа.

відео дня

Президент Зеленський подякував колишньому президенту США Дональду Трампу за готовність захищати українські життя. За його словами, війна триває виключно через агресію Росії та бажання Володимира Путіна нав'язати війну як "нову норму".

"Ця війна - вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все - все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі", - наголосив лідер України.

Зеленський також повідомив, що українські військові, розвідка та спеціальні служби нададуть генералу Келлогу повний звіт про ситуацію на фронті та майбутні наступальні плани Росії. Це має допомогти США краще розуміти потреби України в обороні.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ

Президент наголосив на необхідності економічного тиску на Росію. Він нагадав, що в Конгресі США вже підготовлено закон, який передбачає жорсткі обмеження для РФ, зокрема в енергетичному секторі.

"Росія досі має на це кошти - кошти, щоб руйнувати життя сусідів. Не тільки України. Але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль і щоб Росія відчула потребу шукати миру. Російські фінанси на війну треба обрізати. Зв’язки Росії з Іраном та Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати", - додав він.

Зеленський подякував США, Німеччині та Норвегії за підготовку нових рішень щодо систем ППО Patriot. Він також зазначив, що Київ працює над масштабними оборонними угодами зі США, подробиці яких наразі не розголошуються.

"Україна абсолютно готова до всіх чесних і до всіх дієвих кроків заради миру - тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме Росія не готова. Саме Росію треба примушувати. І це відбувається", - зауважив президент.

Візит Келлога до України - останні новини

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїде до Києва з тижневим візитом. Його приїзд підтвердили також у Міністерстві закордонних справ України.

У понеділок, 14 липня, Келлога зустрів на київському залізничному вокзалі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Президент Володимир Зеленський зазначив, що спецпредставник США зустрінеться з керівництвом СБУ та розвідки й отримає повну інформацію про поточну ситуацію на фронті.

Також спецпосланець президента США зустрівся з українським військовим керівництвом. Він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника ГУР Кирила Буданова щодо оперативної ситуації, загроз від Росії та шляхів досягнення справедливого миру.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що одна з країн готується передати Україні 17 систем Patriot, частина з яких може прибути вже найближчими днями. Водночас Трамп підкреслив, що попри заяви Путіна про нібито готовність до миру, Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Києву.

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Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський військова допомога війна Росії та України Кіт Келлог
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