Не тільки Patriot: Рютте розкрив, яку зброю може отримати Київ першою хвилею

Плани щодо озброєння України передбачають масштабні постачання, які мають суттєво посилити протиповітряну оборону країни.

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Генеральний секретар НАТО розповідає про першу хвилю постачань озброєння Україні та залучення європейських країн до підтримки. / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov, скріншот

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Україна отримає системи ППО, ракети та боєприпаси від США та НАТО

Європейські країни збільшують витрати на оборону до 5%

Перша хвиля допомоги вже на підході, наступні будуть масштабнішими

Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

"Це дуже важливо. Ви (звернувся до Трампа – ред.) зателефонували мені в четвер і сказали, що ухвалили рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для підтримки та захисту від Росії, але ви не хочете, щоб європейці платили за це, що абсолютно логічно", – зазначив Рютте. відео дня

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що на саміті Альянсу було ухвалено рішення збільшити оборонне виробництво, а також витрати на оборону до 5%, що відкриває нові можливості для підтримки України.

"Тож, ґрунтуючись на цьому, можна сказати, що Європа зробила крок уперед. Зараз європейці знову роблять крок уперед. Я був у контакті з багатьма країнами. Я можу сказати, що наразі Німеччина значною мірою, а також Фінляндія, Данія, Швеція і Норвегія, Королівство, Нідерланди, Канада. Вони всі хочуть бути частиною цього", – додав Рютте.

Він також наголосив, що це лише перша хвиля постачань і далі очікується ще більше допомоги.

"Тож ми працюватимемо через натовські системи, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно Україні, щоб ми могли зробити пакети, звісно, у такий спосіб, як ми обговорювали це сьогодні зранку з Пітом Гегсетом у Пентагоні. У такий спосіб, що, звісно, ми збережемо свої запаси, необхідні для захисту цієї країни, це абсолютно зрозуміло, але це означатиме, що Україна може отримати у свої руки справді величезну кількість військового озброєння для ППО, а також ракети, боєприпаси тощо", – пояснив генсек НАТО.

НАТО / Інфографіка: Главред

Також Рютте прокоментував заяву Дональда Трампа про 50-денний дедлайн для Росії щодо укладання мирної угоди з Україною.

"Тож якби я був Володимиром Путіним сьогодні, і ви говорили про те, що ви плануєте зробити за 50 днів, я б переглянув, чи не варто мені серйозніше ставитися до перемовин щодо України", – сказав він.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги - стало відомо, що в нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

Крім того, резидент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.

Також повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні - Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

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Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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