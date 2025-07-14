Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Завершити війну з Росією можливо лише через перенесення бойових дій на її територію, переконаний народний депутат і дипломат Богдан Яременко.

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В Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Яременко:

Для закінчення війни потрібно переносити бойові дії на територію РФ

Країни Заходу не підтримують перенесення війни вглиб Росії

Можливість віійськової поразки Росії залежить від забезпеченості України ресурсами

Україна не має іншого шляху до завершення війни, окрім як перенести бойові дії на територію Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

За його словами, російська армія може воювати на українській землі скільки завгодно, попри всі труднощі, якщо сама Росія не відчуває втрат на своїй території. Саме тому, підкреслив Яременко, надзвичайно важливими є ті дії, які нині здійснює українське військове керівництво — зокрема, операції й удари на території РФ.

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Водночас, за його словами, такий підхід викликає стриману реакцію з боку західних партнерів, які не готові повною мірою підтримати його реалізацію через власні побоювання.

"Тому я вважаю, що можливість завдати Росії військової поразки є, але можливість це зробити залежить від того, наскільки ми будемо забезпечені ресурсами. Наші ресурси теж не безмежні. Якщо нас озброять настільки, щоб ми могли просто стіною стати на певному місці, і росіяни будуть битися і битися без можливості просунутися, то це призведе до заморожування конфлікту. Це буде невдалий мир, несправедливий для нас", - ззначив нардеп.

Яременко підсумував, що справедливе завершення війни для України можливе лише у разі узгодженого бачення військової стратегії з союзниками. Проте наразі, за його словами, цього спільного підходу так і не знайдено.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, щоб дати дозвіл на передачу Збройним силам України крилатих ракет повітряного базування JASSM.

14 липня спеціальний представник президента США в Україні Кіт Келлог провів зустрічі з очільником ГУР Кирилом Будановим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили перспективи досягнення справедливого і тривалого миру, про що заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тим часом, завершення або хоча б замороження війни між Росією та Україною можливе лише за трьох ключових умов, вважає колишній очільник Луганської ВЦА та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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