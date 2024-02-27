УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

Анна Ярославська
27 лютого 2024, 07:30
Учасники Паризької конференції обговорювали можливість відправки Сухопутних військ західних країн в Україну, але не прийшли до консенсусу з цього питання.
Еммануель Макрон, британські військові
За словами Макрона, всі лідери згодні з фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом" / Колаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

Як пише французьке видання Le Monde, учасники Паризької конференції обговорювали можливість відправки Сухопутних військ західних країн в Україну, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон.

відео дня

За словами президента Франції, відправку західних військ в майбутньому не можна "виключати", але "сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним, передбачуваним і схваленим чином".

Макрон також зазначив, що всі лідери згодні з фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватися позиції щодо стримування ескалації, як вони це роблять з початку вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляв Главред, на Паризькій конференції президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Паризька конференція з надання допомоги Україні

З ініціативи президента Франції в Парижі 26 лютого зібралися близько 20 глав європейських держав і урядів, а також представники США і Канади. У зустрічі також взяв участь і канцлер Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський приєднався до учасників консультацій в Єлисейському палаці по відеозв'язку.

Метою Паризької конференції були не стільки нові гарантії поставок зброї, скільки підвищення ефективності вже обіцяної військової допомоги, зокрема з навчання українських солдатів, і питань посилення кіберзахисту.

Як писало агентство AFP, учасники конфренції поставили за мету знайти способи збільшити допомогу Києву, щоб "адаптувати її до українських потреб".

Відправка західних військ в Україну

У грудні 2023 року колишній посол України Вадим Пристайко заявив, що Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. За його словами, це може статися при "катастрофічному розвитку війни".

Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів впевнений, що відправка британських солдатів в Україну неможлива, і це питання навіть не розглядається.

"Країни НАТО найбільше дорожать солдатами, і наземні місії мають вкрай рідкісні прояви. Я швидше повірю в те, що Британія розглядатиме можливість завдання ракетно-бомбових ударів по російських військах, ніж участь своїх солдатів у бойових діях на території України", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога Еммануель Макрон новини України новини Франції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою: в ISW описали серйозні наслідки

РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою: в ISW описали серйозні наслідки

08:29 Україна
Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

07:30 Світ
Макрон оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

Макрон оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

06:53 Світ
Всі головні новини

Популярне

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни 24722

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога 24401

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші 24187

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - гроші

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ 19953

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ

Останні новини

08:51

Гороскоп на завтра 28 лютого 2024: Скорпіонам - підстава, Близнюкам пора розслабитись

08:29

"Більше хаосу і воєн": Сікорський спрогнозував наслідки перемоги Путіна в Україні

08:29

РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою: в ISW описали серйозні наслідки

08:10

Путінська братва - це вже не просто злодіїПогляд

07:30

Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:53

Макрон оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

06:10

Політична "заруба" в Америці буде неабияка: до чого готуватися УкраїніПогляд

05:50

Головоломка для уважних і кмітливих: треба за 18 секунд знайти літеру N

05:35

Гороскоп на березень 2024: Козероги зустрінуть дуже важливу людинуВідео

Реклама
05:00

Спершу не побачите нічого: пілот США заінтригував новиною про F-16 в Україні

04:46

Жінки переживають важче: психолог назвав симптоми кризи середнього вікуВідео

04:15

"Росіяни можуть воювати вічно": сержант ЗСУ вказав на небезпечний моментВідео

03:00

Зірка фільмів Marvel і "Стар Треку" помер від важкої хвороби

02:42

Як правильно виростити айстри з насіння: секрети для пишного цвітіння

02:31

"Він був покритий великою плитою": жінка перекопувала свій сад і знайшла "скарб"

02:00

55-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини - ЗМІВідео

01:30

Загроза нового штурму Києва: українцям розкрили несподіваний сценарій і терміниВідео

01:28

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

00:44

"Ворог вже близько": окупанти наблизилися до ще одного міста

00:21

Путіністка Успенська вилаяла нетверезу Пугачову через пісню: "Якого біса?"

Реклама
00:15

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

26 лютого, понеділок
22:53

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:47

В України новий небезпечний конкурент на Євробаченні-2024 - букмекериВідео

22:47

У Штатах розкрили план: чи отримає Україна заморожені активи РФ

22:45

Гудименко розкритикував темпи мобілізації в Україні: перевага за РосієюВідео

22:33

Без допомоги США буде важко, Сирський розробляє відразу два плани - Зеленський

22:06

Трамп зібрався їх вигнати: принца Гаррі і Меган Маркл можуть депортувати з США

21:39

Місячний календар стрижок на березень 2024: кращі дати для фарбування і завивки

21:26

Наступають з 3 напрямків: ще один населений пункт під Авдіївкою під загрозою окупації

21:25

Як забути колишнього, якого любиш: найпростіший і найдієвіший спосібВідео

21:06

Зірка популярного на ТБ шоу оскандалилася через випади на адресу України

20:53

Окупанти оточують ЗСУ: військовий доповів ситуацію під Авдіївкою

20:52

Жерара Депардьє вп'яте звинуватили у зґвалтуванні

20:44

У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячуВідео

20:17

Гороскоп на березень 2024 для Стрільців: астролог напророкувала важливі знайомства і романВідео

20:07

Як відмити силіконовий чохол від жовтизни: прості, але цікаві поради

20:03

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

19:57

Кому в Україні можуть скасувати виплати пенсій: роз'яснення Пенсійного фонду

19:44

Військовий пояснив, у чому складність ударів по Кримському мостуВідео

19:41

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

Реклама
19:31

У "Дії" з'являться нові документи: в Україні запустили пілотний проект

19:10

Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

19:10

Місячний календар на 27 лютого: для кого критичний цей день

19:10

Сьогодні США здають Україну, а завтра - ТайваньПогляд

19:03

Знайти помилку на картинці за 9 секунд зможуть не всі: загадка для найкмітливіших

18:50

Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

18:49

"Найкраща мама в світі": старша дочка Ольги Фреймут ніжно привітала її з днем народження

18:49

Відразу 55 путіністів: нові жорсткі санкції проти артистів РФ

18:46

"Багато жінок підуть на війну": Тамерлан висловився про жіночу мобілізацію

18:45

Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти