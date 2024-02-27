Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

Учасники Паризької конференції обговорювали можливість відправки Сухопутних військ західних країн в Україну, але не прийшли до консенсусу з цього питання.

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За словами Макрона, всі лідери згодні з фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом" / Колаж: Главред, фото: nato.int, president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

Як пише французьке видання Le Monde, учасники Паризької конференції обговорювали можливість відправки Сухопутних військ західних країн в Україну, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон. відео дня

За словами президента Франції, відправку західних військ в майбутньому не можна "виключати", але "сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним, передбачуваним і схваленим чином".

Макрон також зазначив, що всі лідери згодні з фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватися позиції щодо стримування ескалації, як вони це роблять з початку вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляв Главред, на Паризькій конференції президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Паризька конференція з надання допомоги Україні З ініціативи президента Франції в Парижі 26 лютого зібралися близько 20 глав європейських держав і урядів, а також представники США і Канади. У зустрічі також взяв участь і канцлер Німеччини. Президент України Володимир Зеленський приєднався до учасників консультацій в Єлисейському палаці по відеозв'язку. Метою Паризької конференції були не стільки нові гарантії поставок зброї, скільки підвищення ефективності вже обіцяної військової допомоги, зокрема з навчання українських солдатів, і питань посилення кіберзахисту. Як писало агентство AFP, учасники конфренції поставили за мету знайти способи збільшити допомогу Києву, щоб "адаптувати її до українських потреб".

Відправка західних військ в Україну

У грудні 2023 року колишній посол України Вадим Пристайко заявив, що Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. За його словами, це може статися при "катастрофічному розвитку війни".

Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів впевнений, що відправка британських солдатів в Україну неможлива, і це питання навіть не розглядається.

"Країни НАТО найбільше дорожать солдатами, і наземні місії мають вкрай рідкісні прояви. Я швидше повірю в те, що Британія розглядатиме можливість завдання ракетно-бомбових ударів по російських військах, ніж участь своїх солдатів у бойових діях на території України", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

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