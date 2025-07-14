Зеленський провів переговори з Келлогом у Києві - про що домовились

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Про що Зеленський говорив з Келлогом у Києві / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Сьогодні, 14 липня президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що переговори пройшли продуктивно.

Президент України повідомив, що під час зустрічі з Кітом Келлогом обговорили практичні кроки для наближення миру. Йшлося про посилення української системи ППО, спільне виробництво та закупівлю оборонної зброї разом із європейськими партнерами. Окрему увагу приділили санкціям проти Росії та її союзників. Українська сторона розраховує на лідерство США, адже лише сила може зупинити агресивні наміри Москви.

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"Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - резюмував Зеленський.

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