Чи матиме Україна стабільні поставки зброї від США: несподівані деталі від нардепа

Політик вказує, що справжня військова стратегія визначає, яке озброєння та у яких кількостях необхідно закуповувати.

https://glavred.net/ukraine/budet-li-ukraina-imet-stabilnye-postavki-oruzhiya-ot-ssha-detali-ot-nardepa-10681370.html Посилання скопійоване

Народний депутат пояснює, чому Україна може отримати стабільні поставки зброї від США / Кллаж: Главред, фото: Главред, defense.gov

Коротко:

США не завжди легко погоджуються на передачу зброї

Україна має чітко формулювати свої військові потреби

Україна може розраховувати на стабільні поставки американської зброї, оскільки Дональд Трамп втратив інтерес до переговорів із Владіміром Путіним. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"Трамп втомився від розмов із Путіним, тож Україна матиме стабільні поставки американської зброї", – зазначив Яременко.

відео дня

За його словами, тиск на Трампа щодо продовження військової підтримки України здійснювався не лише з боку президента Володимира Зеленського, а й з боку лідерів країн НАТО. Тема допомоги Україні постійно звучить у переговорах з такими державами, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Польща, Естонія, Швеція та Фінляндія.

Яременко підкреслив, що важливо мати політичну волю на найвищому рівні, адже тоді питання постачання зброї вирішуються оперативно:

"Набагато краще, коли є політична воля, і коли чітко заявлено, що зброя буде передаватися через НАТО, де США є провідною силою. Відтак, маючи політичний сигнал своєї столиці, професіонали зможуть швидко вирішувати питання і не суперечити політичній волі столиці".

Депутат також нагадав, що труднощі з погодженням поставок зброї з боку американської адміністрації виникали і раніше. Проте, за його словами, Україна завжди знаходила рішення:

"Завжди існували проблеми з переконанням американської адміністрації у необхідності передачі Україні певних видів озброєнь, були вони і за попередньої адміністрації, але на кожному етапі Україна справлялася".

НАТО / Інфографіка: Главред

Окремо Яременко наголосив: успішність перемовин із партнерами залежить від чіткого формулювання потреб України. Визначення того, чи потрібне зараз наступальне озброєння, напряму пов'язане з загальною концепцією дій на фронті:

"Питання в тому, що ми вважаємо найбільше потрібним, наскільки зараз нам необхідне наступальне озброєння, чи маємо ми плани наступати або ж далі будемо працювати в обороні, аби, обороняючись, завдати таких втрат Російській Федерації, які б унеможливили проведення нею наступу й війни. Слід виходити з того, що Україна просить, що їй потрібно, яка її концепція. І вже тоді ми отримаємо позитивну відповідь або ні".

Він також додав, що суспільна дискусія про озброєння не завжди збігається з реальними оцінками військових:

"Я не впевнений, що українське оборонне відомство і наші спеціалісти мислять так, як це обговорюється у ЗМІ, тому не варто на цьому загострювати увагу як на проблемі".

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп повідомив про рішення передати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських повітряних атак. Як зазначає Bloomberg, це свідчить про зміну його попереднього курсу, адже раніше він не схвалював нових поставок зброї з моменту початку свого другого терміну.

Крім того, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп підкреслив, що передача озброєння відбуватиметься саме через механізми НАТО.

Читайте також:

Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред