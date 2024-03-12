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"Путін особисто обдурив його": Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику

Анна Ярославська
12 березня 2024, 12:07
Президент Франції більше не довіряє російському диктатору Путіну.
Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, путін
Макрон, ймовірно, усвідомив, що "Путін особисто обдурив його", вважає Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон більше не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки господар Кремля обдурив його. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

У Зеленського запитали, з чим він пов'язує заяви Макрона про "неминучу поразку" Росії.

"Я думаю, він зрозумів, що Путін обдурив його особисто. Лише за кілька днів до цього Путін дав деяким лідерам слово, що великомасштабного вторгнення не буде. Ось чому Макрон більше не довіряє Путіну", - сказав президент України.

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Також Зеленський розповів про розмову з Макроном, яка відбулася 10 березня.

"Під час нашої розмови я подякував йому [Макрону] за те, що він приділив стільки часу Україні. Він відповів: "Звичайно, але я хочу, щоб ви знали, що я роблю це для Франції". Він прекрасно розуміє, що захищаючи Україну, ми захищаємо Європу - і Францію. Я думаю, це те, що в нього вийшло", - сказав Зеленський.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Український лідер також зазначив, що під час майбутнього візиту президента Франції до Києва обговорюватиме з ним можливі подальші варіанти підтримки України.

Зокрема, це співпраця в галузі кіберзахисту - не стільки про військову присутність, скільки про фахівців, які обмінюються даними та розвідувальною інформацією. Також ідеться про сферу підготовки - проведення тренувальних місій для артилерії, бронетехніки, оборонних систем, а також F16, а також навчання бойових літаків.

Водночас Зеленський зазначив, що він працює над ідеєю скорочення часу навчання українських військових і проведення його повністю в Україні, безпосередньо адаптуючи його до умов війни.

"Це не означає, що французька армія збирається втручатися в Україну, ми говоримо лише про навчання в різних сферах", - наголосив він.

Крім того, Зеленський розповів, що також розглядається можливість спільного виробництва військової техніки, такої як французькі артилерійські системи "Цезар" і німецькі танки "Леопард".

"Коли ми отримували цю техніку, особовий склад виїжджав за кордон на навчання, а потім повертався, щоб адаптуватися до українських умов. Але коли ці машини потрапляли в інцидент, їх доводилося відправляти назад до Європи, а це ще один довгий процес. То чому б не подумати про те, щоб привезти технічний персонал в Україну, а ліцензія залишилася б в Україні? Таке спільне виробництво було б в інтересах обох країн", - вважає Зеленський.

Візит Макрона в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон скасував давно запланований візит в Україну через напруженість у відносинах із союзниками по НАТО після його дедалі більш войовничих коментарів щодо Росії, пише Politico.

Зазначимо, візит Макрона кілька разів відкладався і спочатку планувався на лютий, але потім був перенесений на середину березня.

Відправлення військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне уточнив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені в бойові дії.

Ідею Макрона підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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війна в Україні Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України
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