Оренда квартир в Україні подорожчала: де найдорожче і найдешевше знімати однушку

Ви дізнаєтеся:
- У яких регіонах найвищі ціни на оренду
- У яких регіонах найнижчі ціни на оренду
Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 541 грн. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%. Про це йдеться в Державній службі статистики.
За даними Держстату, перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область - 11 956 гривень. Друге місце посіла Львівська область, там вартість оренди зросла до 10 942 гривні. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала до 10 280 гривень.
При цьому столиця посідає четверте місце за вартістю. У Києві оренда становить 9 777 гривень.
Зазначається, що найнижчі ціни на оренду однокімнатної квартири в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) та Херсонській (3 243 гривні) областях.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири в більшості регіонів України. Зокрема ціни на квартири в новобудовах найбільше зросли в Чернігівській та Житомирській областях - на 8%.
Напередодні стало відомо, що в Україні одразу в кількох містах збільшилися цінники на оренду однокімнатних квартир. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький.
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