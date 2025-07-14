Курс долара і євро рвонув вгору: скільки коштуватиме валюта вже 15 липня

Гривня послабилася, порівняно з попереднім показником.

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Курс валют на 15 липня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який курс валют буде у вівторок

На скільки послабилася гривня

Національний банк України встановив на вівторок, 15 липня, новий офіційний курс валют. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 41,84 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Що цікаво, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,90 гривень за один євро. Українська національна валюта втратила 6 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,84/41,87 грн/дол., а євро - 48,92/48,94 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що з 14 по 20 липня долар перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами".

Консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус сказав, що найближчим часом євро може подорожчати до 5 гривень.

Водночас, керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва розповіла, що в Україні очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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