HBO почала зйомки серіалу про Гаррі Поттера: у Мережі з'явився перший кадр

З нагоди початку зйомок компанія представила перші зображення Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера.

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HBO почала зйомки серіалу про Гаррі Поттера / колаж: Главред, фото: instagram.com/streamonmax, HBO

Коротко:

Зйомки проходять на студії Warner Bros у Великій Британії

Новий серіал планують випустити у 2027 році

Кожна книга із семи томів стане окремим сезоном серіалу

HBO офіційно розпочала зйомки нового телесеріалу про Гаррі Поттера. Про це повідомляє Variety.

Зйомки проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії, де знімалися фільми оригінальної франшизи за романами Джоан Роулінг. Зйомки почалися майже день у день через 15 років після прем'єри останнього фільму франшизи - "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2".

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З нагоди початку зйомок компанія представила перші зображення Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера. Зрозуміло, в характерних круглих окулярах і шкільній формі.

У центрі сюжету - молодий Гаррі Поттер. Разом із ним у головних ролях - Арабелла Стентон (Герміона Грейнджер) і Алістер Стаут (Рон Візлі).

Для цих ролей були обрані актори з понад 30 тисяч претендентів, які проходили кастинг минулої осені.

Новий серіал, який планують випустити 2027 року на HBO і HBO Max, створюють під керівництвом шоураннерки Франчески Гардинер і режисера Марка Майлода ("Спадковість").

У серіалі також зіграють відомі актори: Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва МакГонегел), Папа Ессієду (Северус Снейп), Нік Фрост (Рубеус Гагрід) та інші.

Кожна книга із семи томів стане окремим сезоном серіалу. Зйомки першого сезону триватимуть орієнтовно до весни 2026 року, після чого розпочнеться виробництво другого.

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Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включно з основною серією - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

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