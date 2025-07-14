Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

Верховна Рада 16–17 липня планує розглянути відставки та нові призначення в Кабміні, таким чином перезавантаження уряду займе два дні, зазначають ЗМІ.

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Коли Рада проголосує за склад нового уряду / Колаж Главред, фото: УНІАН, Кабмін

Про що йдеться у матеріалі:

Верховна рада розгляне відставки деяких міністрів 16 липня

Голосувати за призначення оновленого складу уряду будуть 17 липня

Верховна Рада у найближчі дні розглядатиме кадрові зміни в Кабінеті Міністрів, йдеться як про звільнення, так і про нові призначення урядовців. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела серед народних депутатів.

Один із парламентарів на умовах анонімності повідомив, що вже невдовзі Верховна Рада почне переформатування Кабміну.

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За його словами, голосування за відставку деяких міністрів попередньо заплановане на середу, 16 липня, а призначення нових урядовців можуть відбутися наступного дня — 17 липня.

Водночас інше джерело зазначило, що остаточного списку посадовців, яких планують звільнити чи призначити, наразі немає.

Хоча розмови про можливі зміни тривали давно, конкретики досі бракує.

Крім того, джерела не виключають, що "деякі мандати можуть бути об’єднані".

"Загалом, мали б зібрати засідання фракцій і офіційно представити кандидатури потенційних міністрів. Поки чекаємо. За нашими даними, дехто збереже мандат, декого чекає підвищення, дехто піде. Тиждень обіцяє бути насиченим", - сказав один з парламентаріїв.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити оновлений склад уряду України, ініціювавши масштабні зміни в Кабінеті міністрів.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ймовірно, залишить посаду, а на чолі уряду стане перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

Водночас, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Шмигаль може перейти на нову посаду — очолити Міністерство оборони замість Рустема Умєрова, який, за словами парламентаря, готується до відставки.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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