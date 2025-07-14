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Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна: кількість радує

Віталій Кірсанов
14 липня 2025, 19:05
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Деякі системи Patriot прибудуть протягом кількох днів.
Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна
Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Коротко:

  • 17 систем Patriot готується до відправки в Україну
  • Трамп і Рютте погодилися з тим, що армія РФ безжально бомбить українців

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.

"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їхню частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.

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За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом кількох днів.

"17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть усі, але велика кількість із цих систем будуть на полі бою", - сказав він.

Крім того, американському президенту не сподобалася поведінка російського диктатора Володимира Путіна, який лише зовні показує готовність до мирної угоди, а потім по Києву летять ракети.

Трамп і Рютте погодилися з тим, що армія РФ безжально бомбить цивільне населення України.

"Путін не обдурить мене. Розмови мають закінчитися і початися дії. Путін обдурив Буша, Обаму, але він не обдурить мене", - зазначив президент США.

Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна: кількість радує

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги - стало відомо, що в нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

Також повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні - Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

Нагадаємо, Трамп оголосив про постачання Patriot Україні. Президент США не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

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