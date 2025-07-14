Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна: кількість радує

Коротко:
- 17 систем Patriot готується до відправки в Україну
- Трамп і Рютте погодилися з тим, що армія РФ безжально бомбить українців
Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.
"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їхню частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.відео дня
За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом кількох днів.
"17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть усі, але велика кількість із цих систем будуть на полі бою", - сказав він.
Крім того, американському президенту не сподобалася поведінка російського диктатора Володимира Путіна, який лише зовні показує готовність до мирної угоди, а потім по Києву летять ракети.
Трамп і Рютте погодилися з тим, що армія РФ безжально бомбить цивільне населення України.
"Путін не обдурить мене. Розмови мають закінчитися і початися дії. Путін обдурив Буша, Обаму, але він не обдурить мене", - зазначив президент США.
Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги - стало відомо, що в нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.
Також повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні - Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.
Нагадаємо, Трамп оголосив про постачання Patriot Україні. Президент США не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.
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