Ціни в Україні злетіли втричі: Держстат назвав 'рекордсменів' з подорожчання

Коротко:
- Загальна інфляція сповільнилася до 14,3% у річному вимірі
- Продовольча інфляція зросла до 23,2%
- Найбільше зросли ціни на фрукти та овочі
У червні 2025 року темпи зростання споживчих цін в Україні сповільнилися до 14,3% у річному вимірі. Водночас продовольча інфляція, навпаки, суттєво прискорилася — до 23,2%. Про це повідомила Державна служба статистики.
У червні 2025-го споживачі змушені платити значно більше за базові харчові товари, порівняно з червнем 2024 року. Найбільше подорожчали овочі та фрукти.
Зростання цін на яблука склало 195,5%, тобто майже утричі. Середня ціна за кілограм досягла 79,5 грн.
Білокачанна капуста подорожчала в 2,5 раза, до 28,2 грн/кг. Морква подорожчала на 67% і коштує 49,7 грн/кг.
Крім цього, яйця подорожчали на 62,7%, до 53,6 грн за десяток. Цей ріст пояснюється підвищенням вартості кормів, енергоносіїв та логістики.
Менш відчутно, але також стабільно дорожчають інші товари:
- Соняшникова олія - подорожчання на 37,2%;
- Пшеничне борошно - на 36,1%;
- Куряче філе - на 35,8%;
- Масло вершкове (200 г) - зросло в ціні на 33,4%, до 107,4 грн.
Ціни на продукти - новини України
Нагадаємо, за тиждень ціни на помідори впали на 14% через масовий збір урожаю в тепличних господарствах півдня країни. Наразі фермери продають томати по 40–55 грн/кг.
Також в Україні стрімко дешевшають овочі борщового набору. Ціни на буряк знизились до 9-12 грн/кг, а морква подешевшала до 16-25 грн/кг. Водночас білокачанна капуста подорожчала до 17-20 грн/кг через обмежену пропозицію.
Як повідомляв Главред, українець порівняв ціни на продукти в Австралії та Україні. Кошик базових товарів в Австралії коштував 1254 грн, в Україні – 1172 грн. Різниця – лише 82 грн, але середня зарплата в Австралії у 10 разів вища.
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Про джерело: Державна служба статистики України
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