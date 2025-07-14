Потрусило: в одній з областей України зафіксували несподіваний землетрус

Глибина поштовхів, за даними сейсмологів, становила 3 кілометри.

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Подробиці землетрусу на Буковині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Фахівці зафіксували підземний поштовх в одній з областей

На Буковині зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала

У неділю, 13 липня, на території Чернівецької області було зафіксовано землетрус із магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Інформацію про це оприлюднив Головний центр спеціального контролю.

Як повідомили фахівці, підземний поштовх стався поблизу селища Конятин, що у Вижницькому районі. Сила коливань сягала 2,6 бала, а глибина, на якій стався землетрус, склала 3 кілометри.

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У центрі пояснили, що згідно з класифікацією, подібні землетруси належать до категорії дуже слабких і практично не відчуваються населенням.

Землетруси такої сили трапляються в Україні час від часу, зокрема в районах, розташованих поблизу Карпат. Одна з останніх зафіксованих подій відбулася 31 травня 2025 рок, тоді Головний центр спеціального контролю зафіксував одразу два підземні поштовхи на території Закарпатської області.

Обидва ці землетруси мали магнітуду приблизно 2,0 бала і були на глибині 5 кілометрів. Їхній епіцентр знаходився неподалік одного з населених пунктів, розташованих у межах Богданської територіальної громади Рахівського району.

Крім цього, у березні поточного року підвищену сейсмічну активність також було зафіксовано в Тернопільській області.

Землетруси в Україні - що відомо

Востаннє Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус ще 11 травня. Його магнітуда була 4,6 балів.

Також і в Дністровському районі Чернівецької області фіксувався відчутний землетрус. 23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці.

Раніше сейсмолог Олександр Кендзера спрогнозував новий землетрус. За його словами, він зачепить не лише нашу країну - негода може серйозно "потрясти" й Росію.

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Про джерело: Головний центр спеціального контролю Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України — центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;

за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;

за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

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