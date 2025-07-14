"Вночі приходив, попросив це зробити": Олена Мозгова розповіла про волю батька

Донька Миколи Мозгового і після його смерті зберегла зв'язок із маестро.

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Олена Мозгова розповіла про прохання Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

Олені Мозговій у батьківському домі уві сні прийшов її батько

Вона розповіла, про що в неї попросив Микола Петрович

30 липня виповниться 15 років від дня смерті легендарного українського співака і композитора Миколи Петровича Мозгового. Його донька, музична продюсерка Олена Мозгова, зворушливо зберігає пам'ять про батька.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що відвідала рідну домівку. Там уві сні до неї прийшов Микола Петрович - він звернувся до Олени з проханням подбати про сімейне гніздо, яке поступово занепадає.

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Мозгова зазначила, що рідко могла відмовити батькові, тож вирішила виконати його волю. "Приїхала в будинок батьків... Тут зараз ніхто не живе... Після інсульту в мами тут життя не було... Тобто "життя" - це втручання людини... Бо природа - це потужна стихія, яка розростається і поглинає все на своєму шляху... Занурилась в архіви, у фото, в речі... Тут все про Нього... Все просякнуте Його енергією, тут він помер в мене на руках… Відчуття неймовірні... Вночі вже приходив, розмовляли про життя. Залишилась поки тут і вирішила все хоч трохи відновити, прибрати і дати ладу і життя... Він мене попросив це зробити... а я рідко коли Йому відмовляла", - пише музична продюсерка.

Олена Мозгова розповіла про прохання Миколи Мозгового / instagram.com/olenamozgova1

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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