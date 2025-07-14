Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вночі приходив, попросив це зробити": Олена Мозгова розповіла про волю батька

Анна Підгорна
14 липня 2025, 22:02
457
Донька Миколи Мозгового і після його смерті зберегла зв'язок із маестро.
Олена Мозгова, Микола Мозговий
Олена Мозгова розповіла про прохання Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

  • Олені Мозговій у батьківському домі уві сні прийшов її батько
  • Вона розповіла, про що в неї попросив Микола Петрович

30 липня виповниться 15 років від дня смерті легендарного українського співака і композитора Миколи Петровича Мозгового. Його донька, музична продюсерка Олена Мозгова, зворушливо зберігає пам'ять про батька.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що відвідала рідну домівку. Там уві сні до неї прийшов Микола Петрович - він звернувся до Олени з проханням подбати про сімейне гніздо, яке поступово занепадає.

відео дня

Мозгова зазначила, що рідко могла відмовити батькові, тож вирішила виконати його волю. "Приїхала в будинок батьків... Тут зараз ніхто не живе... Після інсульту в мами тут життя не було... Тобто "життя" - це втручання людини... Бо природа - це потужна стихія, яка розростається і поглинає все на своєму шляху... Занурилась в архіви, у фото, в речі... Тут все про Нього... Все просякнуте Його енергією, тут він помер в мене на руках… Відчуття неймовірні... Вночі вже приходив, розмовляли про життя. Залишилась поки тут і вирішила все хоч трохи відновити, прибрати і дати ладу і життя... Він мене попросив це зробити... а я рідко коли Йому відмовляла", - пише музична продюсерка.

Олена Мозгова про батька
Олена Мозгова розповіла про прохання Миколи Мозгового / instagram.com/olenamozgova1

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, де захисник Маріуполя морпіх Михайло Діанов проводить медовий місяць із другою дружиною, весілля з якою він зіграв тиждень тому.

Також старша донька третього президента України Віктора Ющенка Віталіна Ющенко вперше висловилася про колишню невістку-зрадницю, яка зараз живе в країні-окупанті.

Читайте також:

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

23:06Війна
Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

23:00Політика
США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

21:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

РФ спіткає нова біда до 1 січня 2026 року: з чим стикнуться окупанти – експерт розповів

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

До чотирьох знаків зодіаку гроші "поллються" рікою: хто вони

До чотирьох знаків зодіаку гроші "поллються" рікою: хто вони

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Останні новини

23:11

Наді Дорофєєвій у лікарні повідомили серйозні новини: "У непрості моменти життя"

23:07

Як тлумачити удар птаха по вікну: що насправді означає ця прикмета

23:06

Немає інших варіантів: в Раді розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

23:00

Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з Трампом - про що домовилися лідери

22:49

"Cвіт знає, куди бити": Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом

Кремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - МіловКремль проїдає резерви, у Путіна закінчуються гроші на війну - Мілов
22:07

Чи матиме Україна стабільні поставки зброї від США: несподівані деталі від нардепа

22:02

"Вночі приходив, попросив це зробити": Олена Мозгова розповіла про волю батька

21:47

"Пояснював історію РФ з 1250 року": Рютте висміяв Путіна за "історика" на переговорах

21:41

Знаки всюди: прикмети на удачу та везіння

Реклама
21:19

США готують пакет військової допомоги на $10 мільярдів - що отримає Україна

21:10

Зеленський обрав нового міністра оборони України: хто замінить Умєрова

21:08

Гордість і визнання: Джамала візьме участь у Grammy Awards

21:06

"Так ми пішли за ним": як Ліна Костенко зустрілася з диктатором Путіним

20:55

Не тільки Patriot: Рютте розкрив, яку зброю може отримати Київ першою хвилею

20:25

Комарі зникнуть назавжди: один натуральний засіб легко позбавить від комахВідео

20:07

HBO почала зйомки серіалу про Гаррі Поттера: у Мережі з'явився перший кадр

19:54

Що змушує кротів тікати назавжди: простий перевірений метод від садівника

19:31

Спецпосланець Трампа зустрівся з Умєровим, Будановим і Сирським: про що говорили

19:10

Велика заява Трампа по РФ: чому президент США змінив риторикуПогляд

19:05

Трамп сказав, скільки систем Patriot отримає Україна: кількість радує

Реклама
19:03

Трамп різко змінив позицію щодо Росії та поставив ультиматум: чого чекати українцям

18:59

Ідеальний час для рекордного врожаю: коли можна пересаджувати полуницю вліткуВідео

18:56

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко

18:53

Ворог цинічно вдарив по Харківщині: кількість постраждалих зростає

18:43

Складний період для Путіна: полковник ЗСУ попередив про проблеми РФ на фронтіВідео

18:31

Смак літа в банці: перевірений рецепт кабачків з печерицями та соусом сацебеліВідео

18:12

Де єнот: тільки геній впорається із загадкою за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала головні завдання на посаді прем'єра: коли оголосять склад Кабміну

18:04

Повне перезавантаження: ЗМІ розкрили, коли Рада проголосує за склад нового уряду

17:43

Як не угробити авто: для чого в машині антифриз і коли його потрібно терміново мінятиВідео

17:30

Ціни в Україні злетіли втричі: Держстат назвав "рекордсменів" з подорожчання

17:28

В Україні рекордно подорожчали сигарети: що буде з цінами надалі

17:20

Є лише три умови: названо реальні сценарії закінчення війни в Україні

16:55

Україна може отримати крилаті ракети JASSM для F-16: ЗМІ розкрили подробиці

16:54

Потрусило: в одній з областей України зафіксували несподіваний землетрус

16:30

Курс долара і євро рвонув вгору: скільки коштуватиме валюта вже 15 липня

16:24

Китай, мільйони і переговори з США: що відомо про можливу прем'єрку Юлію Свириденко

16:22

Оренда квартир в Україні подорожчала: де найдорожче і найдешевше знімати однушку

16:12

Шмигаль може замінити Умєрова: нардеп розкрив деталі великих ротацій у Кабміні

16:04

Навіть сліду не залишиться: як знищити усі бур’яни лише за допомогою одного засобу

Реклама
15:40

Надю Дорофєєву поклали в лікарню вдруге за літо - що відбувається зі співачкою

15:35

Як хитрі німці готують яйця: один спосіб вразить дивовижним результатомВідео

15:34

Чим швидко відмити золоті прикраси: простий, але дуже ефективний спосібВідео

15:29

Доля змінює маршрут: які ТОП-4 знаки відкриють нову сторінку життя вже влітку

15:22

Виклик для ППО: РФ може отримати від КНДР нові ракети

15:17

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижакВідео

15:11

Трамп опинився там, де був Байден у питанні зброї для України: у NYT назвали причину

15:09

Ліквідація фсбшних кілерів - це сигнал, що СБУ діє за принципами Мосаду, - експерт

15:00

В Україні буде новий прем'єр-міністр - кому Зеленський запропонував посаду

14:53

Зеленський провів переговори з Келлогом у Києві - про що домовились

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти