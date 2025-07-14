Складний період для Путіна: полковник ЗСУ попередив про проблеми РФ на фронті

Експерт пояснив, як Росія контролює свій мобілізаційний ресурс і чому Путіну доведеться пройти складний етап, пов’язаний із примусовою мобілізацією.

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Полковник ЗСУ попередив про проблеми РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Про що сказав Світан:

Росія контролює свій мобілізаційний ресурс

На Путіна чекає складний період

Росія намагається тримати пд контролем власні мобілізаційні ресурси. Про це, зокрема, свідчить те, що в РФ зросли штрафи за неповідомлення місцевих військових комісаріатів про зміну місця проживання. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

На його думку, контроль над мобілізаційним ресурсом — це питання, яке має бути на постійному порядку денному в усіх країнах, незалежно від обставин.

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Світан підкреслив, що на Путіна чекає складний період. Він вже фіксує негативні тенденції на фронті. Через зменшення притоку добровольців у Росії запускаються процеси підготовки до примусової мобілізації.

"Але це не означає, що в Росії вже є готовність до цього або вже поставлено таке завдання. Так що це природний процес", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив найбільший за останні 14 років призов строковиків до збройних сил. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, таким чином Кремль намагається компенсувати значні втрати на фронті.

Існує поширене уявлення, що Росія має майже невичерпний мобілізаційний ресурс, який дозволяє їй вести затяжну війну, не зважаючи на масштаби втрат. Утім, як зазначає політичний та економічний експерт Тарас Загородній, Москва досі уникає відкритої мобілізації, натомість залучаючи військових із Північної Кореї — і це має свої причини.

Хоча Росія теоретично може виставити до мільйона нових солдатів, ключове завдання України та її союзників полягає в тому, щоб позбавити ворога такої можливості. Для цього слід створити економічні умови, за яких продовження агресії стане не лише невигідним, а й неможливим.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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