Продовжити діалог з Путіним: Макрон виявив готовність відновити зв'язки з РФ

Емануель Макрон активно висловлює підтримку Україні і дотепер витримував паузу у діалозі з диктатором Путіним. Однак несподівано готовий відновити зв'язок з РФ.

Макрон заговорив про відновлення зв'язку з Путіним

Президент Франції Емануель Макрон зайняв активну позицію з підтримки України, як і в дипломатичному полі, так і шляхом надсилання військової допомоги. При цьому протягом багатьох місяців він уникав контакту із очільником країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Але нещодавно у подкасті Generation Do It Yourself він заявив про бажання продовжити діалог з кремлівським диктатором. Макрон вважає, що діалог важливий і майбутні розмови можуть стосуватися питання атомних електростанцій.

При цьому Макрон хоче не просто відновити зв'язки з Росією, а напряму спілкуватися з диктатором Путіним, адже, попри паузу, не відкидає продовження комунікації саме з ним.

Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним,– сказав очільник Франції.

Що таке Generation Do It Yourself? Generation Do It Yourself - подкаст на YouTube французького підприємця і ведучого Мат'ю Стефані, який спілкується з цікавими людьми на різні теми. За його каналом стежать майже 20 тисяч користувачів.

Позиція Франції в російсько-українській війні

Напередодні стало відомо, що попри підтримку нинішньої влади Франції, якщо ультраправі у парламенті здобудуть більшість голосів на виборах, то Україні можуть зменшити військову допомогу.

Раніше повідомлялось, що французький президент Емануель Макрон може оголосити про направлення своїх солдатів в Україну. Вони стануть інструкторами для українських військових.

Росія вже пригрозила, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Однак Франція обіцяє не залишити без відповіді такі заяви Кремля.

