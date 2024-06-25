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Продовжити діалог з Путіним: Макрон виявив готовність відновити зв'язки з РФ

Анна Косик
25 червня 2024, 08:57
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Емануель Макрон активно висловлює підтримку Україні і дотепер витримував паузу у діалозі з диктатором Путіним. Однак несподівано готовий відновити зв'язок з РФ.
Макрон, Путин
Макрон заговорив про відновлення зв'язку з Путіним / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс президента України

Президент Франції Емануель Макрон зайняв активну позицію з підтримки України, як і в дипломатичному полі, так і шляхом надсилання військової допомоги. При цьому протягом багатьох місяців він уникав контакту із очільником країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Але нещодавно у подкасті Generation Do It Yourself він заявив про бажання продовжити діалог з кремлівським диктатором. Макрон вважає, що діалог важливий і майбутні розмови можуть стосуватися питання атомних електростанцій.

При цьому Макрон хоче не просто відновити зв'язки з Росією, а напряму спілкуватися з диктатором Путіним, адже, попри паузу, не відкидає продовження комунікації саме з ним.

відео дня

Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним,– сказав очільник Франції.

Що таке Generation Do It Yourself?

Generation Do It Yourself - подкаст на YouTube французького підприємця і ведучого Мат'ю Стефані, який спілкується з цікавими людьми на різні теми. За його каналом стежать майже 20 тисяч користувачів.

Позиція Франції в російсько-українській війні

Напередодні стало відомо, що попри підтримку нинішньої влади Франції, якщо ультраправі у парламенті здобудуть більшість голосів на виборах, то Україні можуть зменшити військову допомогу.

Раніше повідомлялось, що французький президент Емануель Макрон може оголосити про направлення своїх солдатів в Україну. Вони стануть інструкторами для українських військових.
Росія вже пригрозила, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Однак Франція обіцяє не залишити без відповіді такі заяви Кремля.

Більше новин про заяви Макрона щодо України:

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Франция Володимир Путін Еммануель Макрон
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