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Трамп різко змінив позицію щодо Росії та поставив ультиматум: чого чекати українцям

Юрій Берендій
14 липня 2025, 19:03оновлено 14 липня, 19:45
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Трамп різко змінив позицію щодо Росії та поставив ультиматум: чого чекати українцям
Трамп дав Кремлю 50 днів - що буде, якщо Росія не зупиниться / Колаж: Главред

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot, фінансування яких здійснюватимуть країни ЄС, — крок, що відображає значну зміну американської стратегії. Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100%-і митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Главред зібрав головні заяви Трампа щодо війни РФ проти України.

Трамп виставив ультиматум Путіну - скільки в нього є часу

Президент США Дональд Трамп у понеділок знову висловив своє розчарування діями Росії та пригрозив запровадити проти неї "дуже жорсткі мита", якщо найближчим часом не буде досягнуто мирної угоди. Як зазначив Трамп, однією з причин візиту генсека НАТО Марка Рютте до США стало те, що Вашингтон, і він особисто, "вкрай незадоволені Росією".

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"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – ред.)", – сказав Трамп під час пресконференції, яку транслювало "Суспільне".

Глава Білого дому повторив, що прагне завершити повномасштабну війну, яку веде Росія проти України, і визнав своє розчарування російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним, оскільки сподівався на домовленість ще два місяці тому, однак цього так і не сталося.

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – сказав Трамп.

Угода про постачання зброї Україні

Президент Дональд Трамп поділився подробицями угоди між США та НАТО щодо постачання озброєння для України. Він наголосив, що американське озброєння є найкращим у світі, і Європа це визнає.

"Ми сьогодні уклали угоду, за якою відправимо їм зброю, а вони (НАТО, - ред.) за неї заплатять. США не здійснюватимуть жодних платежів. Ми її не купуємо, але будемо виробляти, а вони за неї платитимуть", - наголосив він.

За його словами, Сполучені Штати виготовлятимуть військове обладнання для потреб НАТО, яке згодом буде передано Україні.

Свою думку висловив генсек НАТО Марк Рютте, зазначивши, що Україна отримає значні обсяги техніки, зокрема засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети.

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи заяву Трампа щодо 50 днів для укладання мирної угоди між Україною та РФ зазначив, що якби він був на місці Володимира Путіна, то б подумав про можливість сісти за стіл переговорів з Україною.

"Це, якби я був Володимира Путіном, але для України це чудові новини, звісно. Я хочу подякувати вам за це, і, звісно, Європа буде за це платити, і всі ці країни погоджуються з цим, і, як ви сказали, це також означатиме, що країни швидше просуватимуть, передаватимуть зброї і обладнання в Україну, а Сполучені Штати не будуть платити за це, але ми вам дуже вдячні, це надзвичайно важливо", - сказав він.

Трамп про удари по Україні

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він обіймав президентську посаду у 2022 році.

Він заявив, що нині конфлікт призводить до масштабних втрат і страждань.

"Це величезна проблема. Ми, здається, втрачаємо 5–6 тисяч людей щодня. 5 тисяч людей на день, здебільшого військових, але в містах цивільні також гинуть. І це потрібно припинити", - наголосив президент США.

Політик звернув увагу й на останні обстріли Києва.

"Ракети летять на Київ, вбили 60 людей. Це повинно припинитися", - вказує він.

Також Трамп наголосив на ролі американської військової допомоги Україні.

"Коли війна почалася, у них не було шансів. І взагалі не було шансів, якби ми не надали їм своє обладнання. Бо у нас є найкраще обладнання, найкраще військове обладнання в світі. Ми надзвичайно потужний захист маємо. Але хтось має використовувати це обладнання. І вони боролися з надзвичайною відданістю в своїй справі, з надзвичайною звитягою", - додає він.

За словами генсека НАТО, удари Росії по містах мають винятково терористичний характер.

"Росіяни… вони відправляють дрони, ракети, бомбують, обстрілюють міста. Це не має жодної військової цілі. Це створює просто паніку. Це жахливо", - наголосив Рютте.

Окремо Трамп звернув увагу на долю мешканців прифронтових населених пунктів.

"Багато людей залишилося в містах, які постійно обстрілюються. І люди залишаються там. Вони знають, що можуть загинути під уламками свого будинку, але вони залишаються у цих величезних будинках. І вони дійсно складаються як картковий будиночок. І дуже багато людей гинуть від цього", - резюмував глава Білого дому.

"Україна стане сильнішою", - Трамп

Він також зазначив, що підняття витрат країн-членів НАТО вплине на Володимира Путіна.

"Я також сподіваюся, що це вплине на Україну, тому що Україна відчує, що вона сильніша, і Україна хоче мирної угоди, і вони будуть зобов'язуватись до цього, і немає жодних сумнівів у цьому. Я погоджуюсь. Ми зробимо так, щоб вони зробили те, що потрібно зробити. І обидві сторони, що треба зробити. Тому це буде дуже сильно. Ми хочемо мир, який буде непорушним", - зазначив Трамп.

Постачання систем Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже за кілька днів.

"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко. 17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", - сказав він.

У відповідь на запитання щодо того, чи нададуть Україні лише ракети або повні батареї Patriot, президент США підтвердив, що йдеться про повний комплекс — як самі установки, так і ракети до них.

Чи зможе Путін обдурити Трампа

Трамп також додав, що готовий поговорити з Путіним, однак наголосив — не дозволить себе обдурити.

"Я поговорю з ним. Я з ним багато говорю, щоб це припинити, і я кладу слухавку, кажу, що це була чудова розмова, а потім знову летять ракети на Київ. І розмова втрачає сенс. І я іду додому до першої леді, і я кажу їй "Я сьогодні говорив з Путіним і в мене була чудова приємна розмова", а вона каже: "Дійсно? Але там щойно якесь місто обстріляли". Я не хочу говорити, що він вбивця, але він обдурив Буша, Обаму, але не обдурить мене", - сказав він.

Для чого була потрібна пауза в допомозі Україні

Дональд Трамп пояснив, чому Сполучені Штати тимчасово зупинили військову допомогу Україні. За його словами, це було потрібно, аби проаналізувати запаси озброєння на американських складах.

Він зазначив, що день, коли допомогу призупинили, мав велике значення — тоді було проведено ретельний перегляд того, яка саме зброя та в яких обсягах передавалася Україні.

"І те, що люди зараз роблять, і я разом з ними – це оцінка, тому що ми знали, що підійде цей день. Тепер ми проголосували за це, та зробили цю роботу", – сказав американський лідер.

Президент США визнав, що ця пауза суттєво вплинула на Україну, однак підкреслив, що насправді це був період активної роботи всередині самих Сполучених Штатів.

"Це робота, це величезна подія сьогодні", – заявив Трамп.

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