Україна може отримати крилаті ракети JASSM для F-16: ЗМІ розкрили подробиці

Трамп розглядає можливість надати Україні такі ракети.

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Україна може отримати крилаті ракети JASSM для F-16/ колаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

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Адміністрація Трампа розглядає можливість надати Україні крилаті ракети JASSM для F-16

Такі ракети здатні уражати цілі глибоко всередині Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України перших крилатих ракет повітряного базування JASSM.

Про це повідомляє видання Military Watch із посиланням на власні джерела. Зазначається, що нинішня адміністрація США розглядає можливість надати Україні перші авіаційні крилаті ракети AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

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"Повідомлення про плани щодо постачання ракет JASSM з'явилися після окремих повідомлень двох джерел, обізнаних з планами поставок зброї, від 14 липня про те, що розглядається питання про відправку неназваного класу ракет далекої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії", – зазначається у матеріалі.

Також у виданні зазначили, що така інформація може бути тісно пов’язана із заявою Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot далекої дальності.

Літак F-16/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги – стало відомо, що у нього увійде. Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

Також повідомлялося, що США відновлюють допомогу Україні – Трамп розкрив механізм постачання зброї. Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

Нагадаємо, Трамп оголосив про постачання Patriot Україні. Президент США не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

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Що відомо про ракети AGM-158 JASSM? AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються (квазістаціонарних), в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника. Станом на 2024 рік виготовлено 6529 таких ракет. Операційна дальність ракет AGM-158A становить 360 км, пише Вікіпедія.

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