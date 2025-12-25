Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

На Китай чекає складний економічний період.

Чому Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Китай виробляє озброєння і техніку для Росії, що приносить економічну вигоду

Економічна ситуація в КНР поступово погіршується

Європа скорочує співпрацю з Китаєм, а цей ринок є для Пекіна ключовим

Китаю наразі вигідне продовження війни, оскільки це підтримує його економіку за рахунок виробництва озброєнь і техніки для Росії. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, попри загальне погіршення економічної ситуації в Китаї, війна дає змогу Пекіну частково компенсувати втрати за рахунок військових поставок. Однак уже 2026 року Китай може зіткнутися з серйозними економічними труднощами.

"Європа не хоче торгувати з Китаєм, а цей ринок для нього критично важливий. Тому попереду у китайської економіки непростий період", - вважає Романенко.

Експерт підкреслив, що позиція Пекіна залежатиме виключно від власних інтересів. За його словами, Китай почне активно діяти і робити заяви лише тоді, коли це стане для нього вигідно.

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, які пов'язані з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, цій темі потрібно приділяти першочергову увагу.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи буде підписано мирний план із 20 пунктів: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що мирний план, який оприлюднив Зеленський, не буде підписано.

"Цей документ точно не буде підписано. Росіяни на нього не підуть. Американці продовжать переговори, виходячи з більш жорсткої позиції Кремля, і будуть тиснути на Україну, зокрема й відмовою від ідеї про аналогію з 5 статтею НАТО", - зазначив він.

За словами Денисенка, питання переговорів може знову стати частиною протистояння демократів і республіканців, що було б глобальною проблемою для Києва.

"Путін піде на мирні переговори у двох випадках: страх (у Трампа можливостей поки що немає, а Китай не гратиме в гру США) або отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій і повернення в геополітику і, бажано, вплив на українські вибори). Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - додав Денисенко.

Інші новини:

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

