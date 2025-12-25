Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Основне:
- Трамп зробив заяву під час розмови з американськими дітьми
- У своїй промові він згадав про Україну, Росію та Китай
Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, які повʼязані з Україною, Росією та Китаєм. Він зазначив, що цій темі потрібно приділяти першочергову увагу. Про це повідомляє Білий дім.
Напередодні заяв Трампа, ЗМІ увечері 24 грудня оприлюднили розклад Трампа на день.
Згідно з ним, ранок глава Білого дому провів на гольф-полі, а вечір присвятив телефонній розмові з дітьми, під час якої вони говорили про подорож Санта-Клауса.
Під час однієї з таких розмов Трамп у жартівливому тоні зауважив, що охоче продовжив би спілкування, та все ж має повернутися до інших обов’язків.
"Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", — сказав Трамп.
Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.
За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.
Політика Трампа щодо України - новини за темою
Нещодавно у Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні. Зокрема, віце-президент США Джей Ді Венс сказав, що прориву в переговорах щодо України було досягнуто за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі.
Водеочас сам Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію.
Як писав Главред, Зеленський пояснив роль США в переговорах щодо завершення війни Росії проти України та відповів на питання про те, чи змінилось його ставлення до Трампа, який вже майже рік перебуває на посаді президента США.
