Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Під час різдвяного заходу глава Білого дому згадав також про питання, які повʼязані з Росією та Китаєм.

https://glavred.net/world/tramp-na-rozhdestvo-vspomnil-ob-ukraine-chto-on-skazal-10726979.html Посилання скопійоване

Трамп у своїх різдвяних заявах загадав про Україну / Колаж: Главред, фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Основне:

Трамп зробив заяву під час розмови з американськими дітьми

У своїй промові він згадав про Україну, Росію та Китай

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, які повʼязані з Україною, Росією та Китаєм. Він зазначив, що цій темі потрібно приділяти першочергову увагу. Про це повідомляє Білий дім.

Напередодні заяв Трампа, ЗМІ увечері 24 грудня оприлюднили розклад Трампа на день.

відео дня

Згідно з ним, ранок глава Білого дому провів на гольф-полі, а вечір присвятив телефонній розмові з дітьми, під час якої вони говорили про подорож Санта-Клауса.

Під час однієї з таких розмов Трамп у жартівливому тоні зауважив, що охоче продовжив би спілкування, та все ж має повернутися до інших обов’язків.

"Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", — сказав Трамп.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - новини за темою

Нещодавно у Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні. Зокрема, віце-президент США Джей Ді Венс сказав, що прориву в переговорах щодо України було досягнуто за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі.

Водеочас сам Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію.

Як писав Главред, Зеленський пояснив роль США в переговорах щодо завершення війни Росії проти України та відповів на питання про те, чи змінилось його ставлення до Трампа, який вже майже рік перебуває на посаді президента США.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред