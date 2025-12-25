Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Маріна Фурман
25 грудня 2025, 08:25
434
Під час різдвяного заходу глава Білого дому згадав також про питання, які повʼязані з Росією та Китаєм.
Трамп, ВСУ
Трамп у своїх різдвяних заявах загадав про Україну / Колаж: Главред, фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Основне:

  • Трамп зробив заяву під час розмови з американськими дітьми
  • У своїй промові він згадав про Україну, Росію та Китай

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, які повʼязані з Україною, Росією та Китаєм. Він зазначив, що цій темі потрібно приділяти першочергову увагу. Про це повідомляє Білий дім.

Напередодні заяв Трампа, ЗМІ увечері 24 грудня оприлюднили розклад Трампа на день.

відео дня

Згідно з ним, ранок глава Білого дому провів на гольф-полі, а вечір присвятив телефонній розмові з дітьми, під час якої вони говорили про подорож Санта-Клауса.

Під час однієї з таких розмов Трамп у жартівливому тоні зауважив, що охоче продовжив би спілкування, та все ж має повернутися до інших обов’язків.

"Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", — сказав Трамп.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - новини за темою

Нещодавно у Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні. Зокрема, віце-президент США Джей Ді Венс сказав, що прориву в переговорах щодо України було досягнуто за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі.

Водеочас сам Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію.

Як писав Главред, Зеленський пояснив роль США в переговорах щодо завершення війни Росії проти України та відповів на питання про те, чи змінилось його ставлення до Трампа, який вже майже рік перебуває на посаді президента США.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

09:18Україна
Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:25Світ
20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?

08:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Останні новини

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

08:08

Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

06:45

Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

06:10

Як спроба Кремля зіграти у "відрізання України від моря" матиме дзеркальні наслідкиПогляд

Реклама
05:55

Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позиціюВідео

05:12

Як налаштувати бойлер взимку, щоб зекономити гроші: про це знають одиниці

04:30

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого хом'яка за 29 секунд

03:36

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

00:12

Скільки української землі захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

24 грудня, середа
23:46

Татусеві гени: який зараз вигляд має єдина біологічна донька Тома Круза

23:31

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

23:18

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

Реклама
23:10

Вистачить п'яти хвилин: знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду

22:37

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

22:29

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:21

Кохання всього життя: які тварини обирають супутника лише один раз

22:12

Чому радянські магазини нагадували поле битви:що було справжнім трофеєм у СРСР 80-х

21:53

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

21:37

Від трипільців до сьогодні: 10 фактів про Різдво, які доводять унікальність українців

21:29

Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

21:24

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

21:07

Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

20:59

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

20:44

У США розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну: що у стенограмі

20:43

Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але за умови - WP

20:27

Гороскоп для Левів на 2026-й: рік великих змін і злетуВідео

20:12

"Працювати не будуть": Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України

19:48

"Незважаючи на всі біди": Зеленський назвав єдине бажання українців на РіздвоВідео

19:42

Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холоднечею

19:31

Як відключатимуть світло 25 грудня: коли не буде електроенергії

19:27

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?Погляд

Реклама
18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти