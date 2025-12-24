Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

Не виключено, що мобілізацію в Україні можна буде взагалі не проводити.

Зеленський про закінчення мобілізації / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Мобілізацію можуть скасувати після укладення мирної угоди

Найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції

Воєнний стан може тривати кілька місяців після підписання угоди

Мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.

"А, може, робити частково і частково демобілізувати людей", - додав президент.

За його словами, найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції, адже це може бути небезпечним для країни.

Крім того, Зеленський припускає, що воєнний стан може залишатися кілька місяців після підписання угоди.

Водночас, президентські вибори відбудуться за умов безпеки, а парламентські та місцеві вибори варто обговорювати вже після скасування воєнного стану.

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни – думка експерта

Військовий експерт Ігор Романенко наголосив, що від початку повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану та мобілізації, які діють одночасно.

Він підкреслив, що навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься.

Зокрема, на його думку, після зупинення ведення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого наступного року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо. Посилення відбуватиметься мобілізацією, рекрутингом і новими контрактами.

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

