У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

Джей Ді Венс розповів про те, що залишається головною проблемою переговорів.

Джей Ді Венс оцінив питання врегулювання в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Головне:

Вашингтон заявив про прорив у переговорах

Головною проблемою переговорів залишається питання територій

Прориву в переговорах щодо України було досягнуто за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі, повідомив віце-президент США Джей Ді Венс.

"Сьогодні вранці я отримав оновлену інформацію від наших переговірників. Тому прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню", - зазначив він в інтерв'ю UnHerd.

Які питання залишаються невирішеними

Американський політик вказав на те, що головною проблемою переговорів залишається питання територій, зокрема Донецької області.

"Я думаю, що росіяни дійсно хочуть територіального контролю над Донецьком. Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, [навіть] коли вони приватно визнають, що врешті-решт вони, ймовірно, втратять Донецьк - але, знаєте, врешті-решт: це може бути за 12 місяців, може бути й довше. Тому ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах - ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", - сказав він.

При цьому віцепрезидент США уточнив, що на переговорах обговорюють й інші питання, зокрема контроль над Запорізькою атомною електростанцією. "Хто контролює [Запорізьку] ядерну установку? Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією або кількома сторонами?" - зазначив Венс.

Коли може настати врегулювання

Водночас він також уточнив, що сторони порушують гуманітарні питання, статус етнічних росіян і українців, які залишаються на окупованих територіях або в РФ, а також питання відновлення.

"Ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Є велика ймовірність і того, і іншого", - додав Венс.

Переговори у США: дані ЗМІ

За інформацією видання Politico, представники Росії, України, країн Європи та США продовжили консультації навколо американського мирного плану. При цьому прямого діалогу між Києвом і Москвою не було - кожна зі сторін проводила окремі зустрічі з представниками США у Флориді. Незважаючи на триваючі обговорення, позиції протиборчих сторін, як і раніше, істотно розходяться.

Переговори про мир: новини за темою

Раніше було розкрито деталі переговорів із Києвом і Москвою. Спецпосланець Трампа назвав "конструктивними" зустрічі з українською та російською делегаціями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України.

Про персону Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

