Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

Анна Ярославська
25 грудня 2025, 08:08
Ще у 2001-2008 роках Володимир Путін у бесідах із Джорджем Бушем-молодшим чітко заявляв про неприйнятність вступу України до НАТО.
Путін, Буш, НАТО
Путін пояснював Бушу неприйнятність членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Коротко:

  • Розкреслено стенограми розмов Путіна і Буша-молодшого
  • Путін характеризував Україну як "штучно створену" державу
  • Глава РФ прямо попереджав, що розширення Альянсу створить довгострокове "поле конфронтації" і конфлікт

У Мережу потрапили стенограми зустрічей і телефонних розмов Володимира Путіна з президентом США Джорджем Бушем-молодшим у період з 2001 по 2008 рік. Уже тоді глава Кремля чітко позначив неприйняття вступу України до НАТО.

Як повідомляє пресцентр Національного архіву безпеки США, у 2001 році Путін заявив Бушу, що вступ України до НАТО створить поле конфлікту між РФ і США та довгострокову конфронтацію.

"Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію", - сказав Путін Бушу.

На запитання, чому він так бачить наслідки вступу України до Альянсу, Путін відповів, що Україна - "штучно створена складна держава, яка сформувалася з територій сусідніх країн".

"Це штучна держава, створена ще в радянські часи. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини - це практично вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала території від Росії - це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів було передано Україні", - говорив Путін.

Водночас він підкреслив, що третину населення України становлять росіяни і значна частина її жителів сприймає НАТО як "ворожу структуру".

"Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів осіб. Її населяють люди з абсолютно різними поглядами. Якщо ви поїдете на захід України, ви побачите села, де єдиною розмовною мовою є угорська, і люди носять ці самі капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Значна частина українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію", - додав диктатор.

Крім того, Путін заявляв, що вступ України до НАТО "створює проблеми для Росії".

"Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і небезпеку для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія буде постійно створювати проблеми. Навіщо?" - сказав господар Кремля.

Розмова Путіна і Буша 2008 року

У 2008 Путін передрік конфлікт між Штатами і Росією, а також "розкол" української держави.

"Вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас", - сказав глава Кремля.

Він стверджував, що внутрішні розбіжності в Україні можуть призвести до її розколу.

Путін також повторив у розмові з Бушем свій наратив про "штучно створену державу ще за радянських часів" і висловив побоювання щодо наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії.

"Я завжди говорив, що є певна прозахідна частина і проросійська частина. Зараз влада там перебуває в руках прозахідних лідерів. Як тільки вони прийшли до влади, вони розкололися всередині себе", - говорив тоді Путін Бушу.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО​ / Інфографіка: Главред

Членство України в НАТО - останні новини

Як відомо, вимоги РФ зводяться до запобігання вступу України та Грузії до НАТО і неприпустимості розширення НАТО на схід, а також до відмови від розміщення наступальних озброєнь поблизу російських кордонів.

2019 року Україна внесла зміни до Конституції, закріпивши курс на членство в ЄС і НАТО як стратегічний напрям.

24 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на пункт про відмову від членства в НАТО і підкреслив, що рішення про вступ України залежить від держав Альянсу, а не від домовленостей із Росією.

У червні 2025 року Зеленський говорив, що вступ України до НАТО потрібен і самому Альянсу, оскільки це його посилить. При цьому глава держави визнав, що зараз членство не є можливим.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічних 5-й статті НАТО.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "хорошими новинами". За його словами, Україна завжди просила саме про юридичні гарантії, натомість отримувала лише політичні обіцянки.

Відмова України від НАТО – думка експерта

Президент Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що відмова від НАТО, причому назавжди - це просто типова дурниця, яку прописали росіяни.

За його словами, в міжнародних документах не пишуть щось "назавжди", оскільки світ змінюється щодня.

"Формулювання "назавжди" є нісенітницею і політико-дипломатичною ахінеєю. Трамп за пару років уже не буде президентом США. При цьому США обіцяють гарантії на десять років, натомість ми навічно маємо відмовитися від НАТО. Де ж тут логіка?", - наголосив він.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

НАТО новини США Володимир Путін Джордж Буш-молодший
