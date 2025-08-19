Україна отримає 'багато землі' і не тільки - Трамп розкрив свій план закінчення війни

Трамп заявив, що майбутня зустріч Зеленського з російським диктатором Путіним має ключове значення для ухвалення рішень щодо війни та можливого миру.

Трамп розкрив свій план закінчення війни - що отримає Україна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому почалась війна РФ проти України - версія Трампа

Чи введуть США свої війська до України для гарантій безпеки

Що отримає Україна в рамках мирної угоди з Росією

Президент США Дональд Трамп зробив ряд важливих заяв щодо тристоронніх переговорів, війни Росії проти України та гарантії безпеки за підсумками зустрічі з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи.

Главред зібрав основні заяви президента США Дональда Трампа.

Трамп про тристоронні переговори з Путіним та Зеленським

Президент США наголосив на важливості зустрічі президента України з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

"Вчора я зателефонував президенту Путіну, і у мене з ним хороші стосунки. Але це має значення тільки в тому випадку, якщо ми досягаємо результатів. Інакше мені байдуже на відносини. У мене з ним хороші відносини. Але я хочу досягти результатів", — наголосив він в ефірі Fox News.

Він також висловив свої очікування від можливої майбутньої зустрічі Путіна та Зеленського

"Я сподіваюся, що президент Путін буде добрим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський, президент Зеленський, зробить те, що повинен зробити. Він також повинен проявити певну гнучкість. Ситуація жахлива. Це розпочав Джо Байден. Це була війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Мільйони людей загинули. Країна розірвана на шматки і це ганьба", — заявив Трамп.

Трамп і Путін / Фото: скріншот

Чи стане Україна членом НАТО

Президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готуються відправити свої війська для підтримання миру, однак Трамп підкреслив, що американські сили в цій місії участі не братимуть. Він також зазначив, що Україна не стане членом НАТО.

"Вони хочуть мати "чоботи на землі"… І я не думаю, що це буде проблемою, чесно кажучи. Я думаю, що Путін уже втомився від цього. Думаю, всі втомилися. Але ніколи не знаєш напевно. Ми дізнаємося про президента Путіна протягом наступних кількох тижнів, це я можу вам сказати. І ми побачимо, куди все це рухатиметься", - додав Трамп.

Чисельність військ країн-членів НАТО в Європі / Інфографика: Главред

Про обмін територіями

Трампа наголосив, що Росія залишається значно більшою та потужнішою державою, і війна з нею стала для України надзвичайно важким викликом, попри сучасну зброю Заходу та мужність українських воїнів.

"Але, знаєте, Україна поверне собі своє життя. Вони припинять втрачати людей по всій країні і отримають багато землі. Але це була війна, і Росія є потужною військовою державою, подобається це людям чи ні. Це потужна держава. Це набагато більша держава. Це не та війна, яку слід було починати. Так не роблять. Не можна воювати з державою, яка вдесятеро більша за твою, і, знаєте, військові експерти дивляться. Українські солдати були надзвичайно хоробрими, бо вони воюють проти сили, яка набагато, набагато більша і набагато потужніша. І, знаєте, вони не зупинилися. Я припускаю, що ви всі бачили карту, знаєте, велика частина території захоплена, і ця територія була захоплена. Зараз вони говорять про Донбас, але, як ви знаєте, зараз 79% Донбасу належить і контролюється Росією. Тож вони розуміють, що це означає", - наголосив Трамп.

Хто має приймати рішення щодо війни.

Трамп наголосив, що саме президенти України та Росії мають приймати рішення щодо війни.

"Ми організовуємо зустріч з Путіним і Зеленським. І саме вони мають приймати рішення, а ми знаходимося за 7000 миль від них. Чесно кажучи, ми витратили за попередньої адміністрації триста п'ятдесят мільярдів доларів. Європа також витратила багато, сто мільярдів. Це найгірша ситуація з часів Другої світової війни. Нічого подібного раніше не було", — підсумував Трамп.

/ фото: Білий дім

Про переговори з Путіним.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що не говорив з російським диктатором Путіним в присутності європейських лідерів.

"Я б цього не зробив, тому що у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми. Вони не мали жодного спілкування з Білим домом протягом років, коли гинули люди, років з Байденом і його людьми. Жодного спілкування. Путін сказав мені, що це були роки. Це були роки, коли він не розмовляв з ніким з Білого дому. І це був довгий час, коли він не розмовляв з ніким з Європи. Ні, це розірвані відносини", - сказав Трамп.

Трамп пояснив, що попри поширений міф про нібито його тісні зв’язки з Росією, який, на його думку, був небезпечним для США, йому все ж вдалося вибудувати хороші стосунки. Він навів приклад, коли після прильоту обидва лідери виходили зі своїх літаків — у цей момент відчувалася теплота і приємна атмосфера, яку складно не помітити. На його переконання, це є позитивним явищем, навіть якщо хтось може вважати інакше.

Трамп і Путіін / Фото: скріншот

"Це не жахлива річ. Знаєте що? Ми маємо найбільшу кількість ядерної зброї у світі і найпотужнішу. Він має другу за величиною. Я збирався зателефонувати президенту Путіну, і президент Путін цього очікував. І він був там. Коли я йому зателефонував, в Росії була перша година ночі. Росія — велика країна. Ви знаєте, там 11 часових поясів, я думаю, дев'ять або 11. Але я думаю, що 11. Але, пане президенте, це дуже багато часових поясів. Тож було пізно. Була приблизно 1 година ночі, але він дуже радісно відповів на дзвінок. Звичайно, він дуже багато працює, як і ми всі", - сказав президент США.

Трамп про закінчення війни

Трамп зазначив, що після тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним можна буде довести справу до завершення, якщо все складеться вдало.

Водночас він підкреслив, що для результату необхідна взаємність — обидві сторони мають бути готовими до взаємодії, інакше це буде лише марною тратою часу. Він наголосив, що прагне якнайшвидше завершити процес.

"Ми втрачаємо російських і українських, переважно солдатів. Деякі люди, коли ракети влучають не в ті місця або потрапляють у міста, такі як Київ. Але, знаєте, якщо я можу врятувати 7000 людей на тиждень від загибелі, я думаю, це добре", - вказав він.

Чому почалась війна РФ проти України - версія Трампа

Трамп підкреслив, що раніше Україна виконувала роль своєрідного буфера між Росією та Європою, і цей баланс зберігався доти, доки ситуацію не змінила політика Байдена. Фактично президент США Трамп звинуватив Байдена в початку агресії Росії проти України.

Він нагадав, що саме Байден виділив Україні 100 мільярдів доларів, тоді як за його каденції таких коштів не надавали, і Сполучені Штати фактично не робили подібних виплат.

"По-перше, я уклав угоду про придбання рідкісних земель. Це еквівалент набагато більшої суми, ніж 350 мільярдів доларів, які отримав Байден. Тому що я відчував себе... таким дурним. Те, що він зробив, було таким дурним. І я зміг укласти угоду з Україною, і вони були дуже приємні. У них є чудові рідкісні землі, одні з найкращих у світі. І ми взяли набагато більше, ніж 350 мільярдів, і вони були дуже задоволені цим. Тож ми це вирішили", - резюмував президент США.

