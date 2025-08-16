Рус
"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

Альона Вороніна
16 серпня 2025, 05:58
Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним/ колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента України

Основні тези із заяви Трампа:

  • Під час зустрічі з Путіним на Алясці було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни
  • Тепер все залежить від Зеленського
  • Україна має погодитися на мирну угоду

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів на Алясці було досягнуто прогресу щодо урегулювання війни Росії проти України. За словами Трампа, зараз все залежить від українського президента Володимира Зеленського.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю журналісту Fox News, яке Трамп дав одразу після зустрічі з Путіним.

Трамп зазначив, що його зустріч з главою Кремля була "хороша", під час неї було обговорено багато питань, проте угода щодо перемир'я в Україні не була досягнута.

"Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду", – сказав Трамп.

Також він зазначив, що війна, яку розв’язала РФ, "жахлива", адже обидві сторони багато втрачають у цій війні.

"Сподіваюся, все вдасться завершити. Це дуже багато", – додав президент США.

Також він зазначив, що зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським може відбутися. При цьому, за словами Трампа, він також готовий долучитися до зустрічі Зеленського і Путіна, якщо вона відбудеться. На думку американського президента, така зустріч може відбутися скоро.

Основні заяви Трампа в інтерв’ю після зустрічі з Путіним

В інтерв’ю Fox News, яке Трамп дав одразу після зустрічі з Путіним, він заявив, що зустріч була дуже хорошою і багато питань було обговорено – як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО.

"Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Все залежить від Зеленського зараз. І європейці мають бути залучені. Але все залежить від Зеленського", – сказав він.

Коли журналіст запитав у Трампа, про яке він говорив одне велике питання, в якому не вдалося дійти згоди з Путіним, і чи готовий президент США озвучити це питання публічно, Трамп уникнув відповіді.

"Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються", – відповів американський президент на це питання від журналіста.

Зустріч з Путіним Трамп оцінив "на десятку" і сказав, що їм вдалося порозумітися.

"Я вважаю, що ця зустріч з Путіним була "на десятку" – у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави. Ми – номер один, вони – номер два у світі, і це справді має значення", – сказав президент США.

Також на питання про те, чи передбачатиме мирна угода зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо, відповів: "Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Як повідомляв Главред, Путін привіз Трампу пачку документів щодо України. Путін прибув на переговори з Трампом, маючи стос документів і карт, якими намагається просувати кремлівський міф про "штучність" Української держави.

Стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

