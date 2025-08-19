Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

https://glavred.net/politics/vstrecha-zelenskogo-i-putina-uzhe-gotovitsya-tramp-10690835.html Посилання скопійоване

Трамп хоче посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Трамп сподівається провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня, повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело. Сам Трамп у своїй соцмережі Truth написав, що вже почав підготовку до переговорів між президентом Путіним і президентом Зеленським.

"Я провів дуже хорошу зустріч із шановними гостями - президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Італії Джорджем Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кеіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі, після чого відбулася ще одна зустріч в Овальному кабінеті", - написав Трамп після зустрічі.

відео дня

Президент США повідомив, що під час зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки.

"По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і почав підготовку до переговорів між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце яких буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронні переговори (Trilat) за участю обох президентів і мене самого", - написав Трамп.

Дзвінок Путіну на 40 хвилин

Дональд Трамп перервав переговори з європейськими лідерами і Зеленським для дзвінка Путіну, повідомив Bild. Пізніше російські ЗМІ підтвердили факт розмови, а помічник російського диктатора Ушаков повідомив, що Путін і Трамп спілкувалися 40 хвилин.

Трамп поінформував Путіна про щойно завершені переговори із Зеленським та лідерами європейських країн, також вони обговорили ідею підвищити рівень прямих російсько-українських переговорів.

Підсумки зустрічі: жодних поступок територій

Київ не ухвалить жодних угод, що передбачають територіальні поступки на користь Росії, і наполягає на припиненні вогню як першого кроку до повної мирної угоди, йдеться в документі, складеному владою України, повідомило джерело Financial Times.

Повідомляється, що Україна відкидає пропозицію заморозити лінію фронту в обмін на виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, оскільки це створить підґрунтя для подальшого швидкого просування російських військ до міста Дніпро та дасть змогу Путіну досягти цілей агресії іншими способами.

Мирної угоди можна досягти без перемир'я, вважає Дональд Трамп. За словами очільника США, йому вже вдавалося досягти угоди за таких умов.

Більше новин із Вашингтона:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред