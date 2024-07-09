Байден анонсував зустріч із Зеленським: про що говоритимуть президенти

У Білому домі пообіцяли упродовж цього тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень главі Кремля Володимиру Путіну.

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Байден пообіцяв Україні "нові заходи щодо посилення ППО" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua: сосчети

Президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

Байден зазначив, що російські ракетні удари, які 8 липня вбили десятки українських цивільних осіб і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва "Охматдит", є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Тому вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент. Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому

"Цього тижня я вітатиму президента Зеленського та лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста та цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять із народом України", - сказав президент США. відео дня

Зі свого боку, радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон засуджує удари Росії по дитячій клініці "Охматдит". У Білому домі пообіцяли протягом цього тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень главі Кремля Володимиру Путіну.

Кірбі заявив, що для Путіна це "нормально бити по цивільній інфраструктурі" та йому "байдуже, чи перебувають люди в лікарнях, чи житлових будинках", пише Голос Америки.

"Ви побачите упродовж цього тижня дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Кірбі анонсував, що на саміті НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

Уранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ було відзначено зліт російського МіГ 31-К. Шість російських бортів Ту-95 пустили з Каспію по Україні крилаті ракети Х-101.

Під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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