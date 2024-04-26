У Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму - New York Times

Українська армія отримала від Пентагону версію балістичних ракет ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, стверджують джерела New York Times.

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Допомога США Україні - Пенгатон дав ATACMS для ударів по Криму / колаж Главред, фото УНІАН і Us Army

США дозволили Україні бити по об'єктах у Криму далекобійними балістичними ракетами ATACMS. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на високопоставлених представників Пентагону (Міноборони США).

В американському військовому відомстві назвали анексований півострів Крим осередком російських військово-повітряних і наземних сил, де досі країна-агресорка Росії "мала відносно безпечний притулок". Саме тому метою ударів за допомогою систем ATACMS стане більший тиск на півострова, зазначив анонімний представник Пентагону.

Крім цього, ATACMS можуть використовуватися для нанесення ударів у тилу російської армії в інших тимчасово окупованих регіонах України. У цьому разі, вважають експерти, метою ракет будуть вузли постачання армії країни-агресора РФ на українському Південному Сході.

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Як пояснили в Пентагоні, Україна отримала версію ракет ATACMS загальною дальністю до 300 кілометрів. Точна кількість переданих ракет, зі зрозумілих причин, тримається в секреті.

Таємні поставки ATACMS Україні - останні новини

Видання Reuters писало з посиланням на анонімного американського чиновника, що США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали в рамках попереднього пакета допомоги на 300 млн доларів.

Україна успішно використовує їх на полі бою. Зокрема, вперше застосувала їх 17 квітня, здійснивши удар по аеродрому росіян у Криму. Американець не став уточнювати, скільки ракет Сполучені Штати передали українським силам.

Ще в березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили на той момент про крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що до траншу могли увійти далекобійні ATACMS. Однак офіційно Вашингтон це заперечував.

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, до якого буде включено далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета становитиме 1 мільярд доларів.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

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