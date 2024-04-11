Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом: що відомо

Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

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Трипільська ТЕС знищена російськими ракетами під час удару 11 квітня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств у прилеглих містах та забезпечувала Києву й області резервні потужності в разі аварійних ситуацій.

Як повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота, внаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі", - сказав він.

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Дивіться відео - В Українці під Києвом горить Трипільська ТЕС:

Зазначається, що 22 березня 2024 року повністю було знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС у Донецькій області.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Жителів Українки закликали запастися водою

Тим часом мер Українки Олександр Туренко закликав жителів міста щільно закрити вікна, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Він порадив зарядити всі пристрої та запастися водою.

"Прошу всіх щільно закрити вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння! Зарядіть усі пристрої, зробіть максимальні запаси води!" - написав він у Facebook.

Туренко зазначив, що обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово, і закликав у разі повітряних тривог - перебувати в укритті.

"Це поки що все, що можу сказати на даний час... Більш детально - пізніше", - додав мер.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

Що кажуть у Київській ОВА

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що російські окупанти атакували один з енергетичних об'єктів області.

"Пожежники продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний час вона частково погашена. Усі служби працюють у посиленому режимі. Залучено максимальну кількість техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки та перепідключили мережу, завдяки чому всі жителі Київської області зараз зі світлом.

"Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлено. Решта об'єктів житлової або критичної інфраструктури в області не постраждали. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають", - додали в КОВА.

Роботи з ліквідації наслідків атаки РФ тривають / Фото: t.me/kyivoda

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - останні новини

Російські окупанти в ніч проти четверга та вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Зокрема, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків російських ракетних ударів.

У ДТЕК заявили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції.

Силами протиповітряної оборони було знищено 57 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 39 ударних безпілотників.

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