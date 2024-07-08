Десятки загиблих і ще більше потерпілих: ситуація по регіонах України

Країна-агресорка Росія запустила ракети по території України, відомо про багатьох загиблих та постраждалих.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-pogibshih-i-eshche-bolshe-postradavshih-situaciya-po-regionam-ukrainy-10579127.html Посилання скопійоване

Деталі масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: Зеленський, ДСНС

Сьогодні, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні. Станом на 13:00 відомо про 21 загиблих та 82 потерпілих по Україні.

Київ. В КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих.

Кривий Ріг.Олександр Вілкул повідомив, що на зараз відомо про 10 загиблих - 6 жінок, 4 чоловіки. 41 поранений - у тому числі 9 тяжких.

відео дня

Дніпро.Сергій Лисак заявив, що у місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Покровськ, Донеччина.Вадим Філашкін повідомив, що 3 людини загинули у Покровську.

Удар РФ по Україні - що відомо

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

В Кривому Розі зафіксовано відразу декілька влучань, зокрема, по адмінбудівлі одного із промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти нанесли удари по різних містах країни, включаючи столицю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред