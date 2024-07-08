Повторний удар по Києву: РФ атакувала пологовий будинок ракетами, є жертви і поранені

Країна-окупант РФ завдала нового удару по Києву в понеділок, 8 липня. У результаті є загиблі та поранені.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram Київської міської військової адміністрації.
Унаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру, зазначається в повідомленні.
"Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмовано. Часткове руйнування будівлі. Триває розбір завалів і пошук людей", - додали в КМВА.
Як уточнили в ДСНС, російські окупанти завдали повторного удару по Києву.
"Попередньо падіння уламків зафіксовано в Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих і 3 травмованих. Інформація уточнюється", - зазначили в КМВА.
Російський удар по лікарні в Києві підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Знову удар росіян по медичному центру під час повторного обстрілу Києва", - написав він у Telegram.
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, РФ вдарила ракетами по одному з пологових будинків Києва.
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини
У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.
Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.
Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.
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