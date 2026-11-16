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У Путіна вперше відреагували на удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я

Юрій Берендій
16 листопада 2026, 13:27
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Дмитро Пєсков вперше прокоментував атаку на Кримський міст, оцінив пошкодження та озвучив позицію Кремля щодо мирних переговорів.

У Путіна вперше відреагували на удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я
Як відреагували у Кремлі на удар по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

  • Пєсков прокоментував пошкодження Кримського мосту
  • У Кремлі відкинули ідею тимчасового перемир'я

Речник російського диктатора та воєнного злочинця Володимир Путіна Дмитро Пєсков прокоментував атаку на Кримський міст і масований удар дронів по Москві. У Кремлі заявили, що рух мостом зберігається, а пошкодження оцінює Міністерство транспорту РФ. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу для пропагандистських ЗМІ 16 листопада.

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За словами представника Кремля, російська ППО нібито працює ефективно, однак, він додав, що повністю захистити всі об'єкти від масштабних атак неможливо.

"Це була перша справді масова атака дронів. Дійсно, як і раніше, наші засоби ППО продовжують працювати досить ефективно. Система працює. Звісно, на жаль, жодна система у світі не може на 100% захистити різні об’єкти на тлі таких масштабних ударів", - заявив Пєсков.

У Путіна вперше відреагували на удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Окремо він прокоментував ситуацію з Кримським мостом. За його словами, оцінку наслідків атаки має надати російське Міністерство транспорту.

"Щодо мосту інформація надходитиме від Мінтрансу. Там зараз, наскільки я розумію, триває оцінка незначних пошкоджень. Зв’язок через міст зберігається", - сказав речник Кремля.

У Путіна вперше відреагували на удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Відповідаючи на запитання про вплив атак на переговори щодо завершення війни, Пєсков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасовому припиненні бойових дій. За його словами, Росія продовжуватиме так звану спеціальну військову операцію, а переговори розглядає як інструмент досягнення довгострокового миру.

"Ми самі неодноразово заявляли, що не хочемо тимчасового перемир’я. Ми прагнемо миру на довгі роки й століття. Тому (так звана, - ред.) "спеціальна військова операція" триває. А переговорний трек – це те, що має привести нас до цього миру", - заявив Пєсков.

Він також виступив проти припинення бойових дій, яке, на думку Кремля, дало б Україні можливість відновити сили.

"Ми проти будь-яких перепочинків для київського режиму, які дозволять йому залікувати рани, серйозні рани, які ми завдаємо цьому режиму", - наголосив речник російського диктатора.

Пєсков додав, що переговорний процес залишається складним і потребує опрацювання великої кількості питань. За його словами, робота над врегулюванням триває.

Чому Росія посилює захист Кримського мосту

Росія посилює охорону Кримського мосту через побоювання повторних атак. Капітан першого рангу запасу ВМС Андрій Риженко пов'язує це з наслідками удару 2022 року, після якого відновлення транспортного сполучення тривало понад рік.

За словами військового експерта, тодішня атака продемонструвала вразливість споруди, попри значні ресурси, залучені до її оборони. Нині міст залишається одним із найбільш захищених об'єктів РФ.

"Хочу нагадати, що оцей Кримський міст - це один із захищених об'єктів Російської Федерації. Я думаю, що він на другому місці після оцього кільця навколо Кремля. Він дуже захищений цей міст, там є системи протиповітряної оборони, там є системи інші", - сказав Риженко в ефірі телемарафону.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив факт ранкового удару по Кримському мосту 16 листопада та заявив про вимушене обмеження руху транспорту переправою орієнтовно до середини дня. За його словами, для ліквідації наслідків атаки в Керчі екстрено розгорнули оперативний штаб. За даними місцевих моніторингових каналів, бойова частина влучила у праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, внаслідок чого конструкція відхилилася приблизно на 15 градусів, а на під'їздах із обох боків застрягли близько двох тисяч автомобілів.

Напередодні видання "Радіо Свобода" оприлюднило свіжі супутникові знімки від 15 листопада, які підтверджують масштабні наслідки атаки українських безпілотників на російський експортний вузол на Балтиці у селищі Усть-Луга 11 листопада. На опублікованих кадрах зафіксовано, що після прильотів на території термінала повністю вигоріли щонайменше п’ять великих ємностей із нафтопродуктами, а поруч із сусідніми резервуарами помітні сліди піни для гасіння пожежі.

Раніше Міністерство оборони України поінформувало про суттєву активізацію далекобійних ударів Сил оборони по об’єктах російської нафтопереробної та паливної галузі. У відомстві наголосили, що такі атаки завдають системних ушкоджень ключовим ланкам виробництва та експорту пального - зокрема, лише за один тиждень українським захисникам вдалося порушити роботу одразу дев’яти з 35 найбільших нафтопереробних заводів РФ.

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