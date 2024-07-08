Росія витратила мільярди рублів на ракетну атаку на Україну сьогодні — Forbes

Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня від 200 до 250 мільйонів доларів (майже 22 мільярди рублів). Вартість ракет, які вдалося збити, оцінюється від 160 до 200 мільйонів, ідеться у матеріалі Forbes.
Аналітики посилаються на звіт Повітряних сил, у яких вказано кількість і типи збитих випущених Росією ракет.
У переліку є і "Кинджали", й "Іскандер-М" , "Циркон", Х-22 і Х-59/Х-69.
З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює загальну вартість залпу в межах від 200 до 250 мільйонів доларів, пояснюють аналітики.
Вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від 160 до 200 мільйонів доларів.
Удар по Україні 8 липня - головне
Сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони.
Внаслідок уже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.
Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.
За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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