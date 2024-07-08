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Байден остаточно вирішив, чи буде брати участь у президентській гонці

Степан Гафтко
8 липня 2024, 18:11
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"Настав час покласти цьому край". Байден написав листа демократам про свою участь у виборах.
Байден остаточно вирішив, чи буде брати участь у президентській гонці
Джо Байден іде на вибори / колаж: Главред фото: УНІАН

Після внутрішньопартійного бунту у команді Джо Байдена чинний президент США заявив, що він залишається у гонці за посаду глави держави. Таким чином він дав знати своїм колегам, котрі самі ж піднесли цей бунт, що він намагатиметься всидіти на своєму місці. Про це пише видання Bloomberg.

"Я твердо вирішив залишитися в цих перегонах, пройти їх до кінця і перемогти Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, добре обговорюється вже більше тижня. І настав час покласти цьому край", - написав Байден у листі своїм колегам.

Надіслав цього листа президент США на фоні розмов про його можливу відставку та неучасть у майбутніх виборах.

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Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021

У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії.

Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році".

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер.

Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті".

Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Нагадаємо, у листопаді цього року в Штатах пройдуть вибори президента Наразі основними кандидатами є нинішній президент Джо Байден та колишній - Дональд Трамп.

Джо Байден, вибори та Україна

Нагадаємо, раніше вже було відомо, що президент США Джо Байден не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі. Про це він сказав під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії.

Також стало відомо, що незабаром відбудеться нова зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Раніше ми повідомляли про вибори в США і війна в Україні: чому Трамп не такий страшний, як його малюють.

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Дональд Трамп Джо Байден вибори у США
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